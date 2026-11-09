Anoos: Ma’y na lang kaysa wala

Maayo’ng balita alang sa mga magtutudlo sa publikong mga eskwelahan ang pagpalit sa Department of Education (DepEd) og 172,654 ka Apple MacBook Neo laptops nga mokabat sa kapin P7.4 bilyunes. Human sa daghang katuigan nga nag-antos sa karaan nga mga kompyuter ug naggasto gikan sa kaugalingong bulsa aron makapalit og laptop, murag adunay kahayag nga misidlak alang sa atong mga magtutudlo.
Tinuod gayud, mas maayo ang ulahi kaysa wala.
Sa maong gidaghanon, 169,008 ka laptop ang ipanghatag sa mga magtutudlo ug 3,646 alang sa mga kawani sa administrasyon. Gilauman nga sugdan ang paghatod karong Nobiyembre 2026 hangtod Marso 2027. Apan kon itandi sa hapit 900,000 ka magtutudlo sa tibuok nasod, ang maong procurement igo pa lamang alang sa halos usa sa matag upat ka magtutudlo.
Usa kini ka lakang sa pag-uswag, apan layo pa sa igo.
Sulod sa daghang katuigan, gipaabot sa gobiyerno nga ang mga magtutudlo makasabay sa digital nga pamaagi sa pagtudlo. Kinahanglan silang maghimo og lesson plans, instructional materials, presentasyon, research, online activities ug nagkalainlaing administratibong tahas nga nanginahanglan og teknolohiya.
Apan ang kasagarang makapait nga kamatuoran, sila mismo ang mamalit sa ilang laptop, mobayad sa pagpaayo niini, o manghulam og kompyuter aron lamang matuman ang ilang mga katungdanan.
Mao kini ang dakong pangutana: Ngano nga karon pa man nahimong prayoridad ang maong panginahanglan?
Wala ba kini makita sa miaging administrasyon? Wala ba mahibaloan kaniadto nga ang teknolohiya importante na kaayo sa sistema sa edukasyon? Nahimo lamang bang takos ang mga magtutudlo nga makadawat og laptop sa dihang adunay bag-ong administrasyon?
Dili unta kinahanglan nga maghulat pa og laing presidente o kalihim sa DepEd aron maila nga ang laptop dili luho alang sa magtutudlo. Kabahin na kini sa mga batakang kagamitan nga gikinahanglan sa ilang propesyon. Bisan pa niini, angay usab hatagan og pag-ila ang kasamtangang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug Education Secretary Sonny Angara sa maong inisyatibo. Ang lima ka tuig nga warranty, productivity software, delivery, ug training nga gilakip sa P43,000 nga presyo matag unit maayong konsiderasyon, ilabi na kon itandi sa kontrobersiyal nga laptop procurement niadtong 2021 nga gisaway sa Commission on Audit tungod sa presyo ug karaang specifications.
Apan dili kini angay matapos sa maayong balita ug mga pahibalo sa publiko. Kinahanglan masiguro ang transparency sa kontrata, kalidad sa mga laptop, ug patas nga pag-apod-apod niini. Kinahanglan usab masuta kon ang mga aplikasyon ug sistema sa DepEd compatible ba sa maong mga kagamitan.
Unsaon man sa magtutudlo paggamit sa laptop kon walay lig-on nga internet connection? Unsaon pag-maximize niini kon kulang ang training ug teknikal nga suporta, ilabi na sa mga eskuylahang layo sa sentro sa siyudad?
Ang teknolohiya dili mao ang tibuok edukasyon. Apan dako kini og ikatabang sa pagpalambo sa kalidad sa pagtudlo, panukiduki, pagkamamugnaon, ug pag-andam sa mga estudyante alang sa digital nga kalibotan. Busa, ang saad nga matag magtutudlo makadawat og laptop sa dili pa matapos ang termino ni Presidente Marcos sa 2028 kinahanglan tumanon, dili kutob sa pagpahibalo ug pagpasigarbo.