Anoos: Mga Alyas ug Bayani

Ang panaglalis tali kang Senator-Judge Robinhood Padilla ug Atty. Mae Divinagracia atol sa impeachment trial ni Bise Presidente Sara Duterte naghatag og importante’ng leksyon bahin sa hustong paggamit sa kasaysayan isip argumento sa legal ug politikal nga diskurso.
Ang punto ni Padilla mao nga ang paggamit og alyas dili awtomatikong daotan o ilegal, tungod kay daghang Filipino nga rebolusyonaryo ug mga bayani kaniadto nigamit sab og mga ngalan nga dili ilang tinuod nga pangalan.
Lakip niini ang mga ngalan sama sa Dimasalang, Magdalo, Siling Labuyo, Taga-Ilog, ug “Marcial Bonifacio,” nga gigamit ni kanhing Senador Benigno “Ninoy” Aquino Jr.
Adunay kamatuoran sa obserbasyon ni Padilla. Tinuod nga ang mga alyas gigamit sa kasaysayan alang sa lehitimong mga hinungdan, ilabina aron mapanalipdan ang identidad ug seguridad.
Sa panahon sa mga rebolusyonaryo, lahi gayud ang kahimtang.
Nagpuyo sila ilalom sa kolonyal nga pagmando ug nakigbisog batok sa langyaw nga gahom.
Ang ilang mga alyas kabahin sa pagpanalipod sa kaugalingon, pakigbisog, pagsulat, ug pagpakigbatok alang sa kagawasan.
Apan dinhi sab makita ang kahuyang sa argumento ni Padilla, ang usa ka historical analogy mahimong husto lamang kon ang mga kahimtang nga gitandi adunay igo nga pagkaparehas.
Ang kamatuoran nga pareho silang adunay alyas dili igo aron mahimong parehas ang duha ka sitwasyon.
Ang sentro nga isyu sa kontrobersiya sa confidential funds dili lamang kon gitugotan ba ang usa ka tawo sa paggamit og alyas.
Ang mas importante nga pangutana mao: Kinsa gyud ang tawo luyo sa alyas, ug ang transaksiyon ba husto, lehitimo, ug tukmang nadokumento?
Mao kini ang hinungdan nga adunay punto si Atty. Divinagracia sa iyang pagpasabot nga lahi ang kahimtang sa mga bayani.
Ang paggamit og alyas dili awtomatikong ebidensiya sa krimen o pagpanikas.
Apan kon ang alyas makita sa mga dokumentong may kalabutan sa paggasto sa public funds, kinahanglan adunay tukmang paagi aron mapamatud-an ang identidad sa tawo ug ang legalidad sa transaksiyon.
Busa, bisan tinuod ang historical fact, dili kini awtomatikong makapamatarong sa paggamit sa bisan unsang alyas sa government transactions.
Ang publiko kinahanglan sab magmatngon nga dili dayon hukman nga ang mga ngalan sama sa “Bilat,” “Bunal,”“Piattos,” ug uban pa awtomatikong nagpasabot og pagpanikas.