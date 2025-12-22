Anoos: Mga tinun-an maoy apektado

Ang pagkalangay sa pagkahuman sa tulo ka andanang unom ka classroom nga building sa Cebu Technological University (CTU) -San Fernando Campus usa ka hulagway sa pagbangga sa politika ug edukasyon—ug sa kasagaran, ang edukasyon ang pirme mapilde.
Gisugdan ang proyekto niadtong Agusto 2024 pinaagi sa pundo sa Kapitolyo sa Probinsiya sa Sugbo ug gilauman nga mahuman sulod sa pito ka bulan.
Apan karon, kapin usa ka tuig na ang milabay, ang mga estudyante naghulat gihapon—naglumba sa kainit ug ulan ilawom sa tolda imbes ngadto sa luwas nga classroom.
Ang hinungdan sa kalangay klaro: pag-usab sa pamunoan sa Kapitolyo ug ang gipahigayon nga province-wide assessment, verification, ug inventory sa mga proyekto sa miaging administrasyon.
Sa papel, nindot tan-awon ang “review.” Apan sa aktuwal, ang iyang nahimo mao ang pagpahunong sa billing sa materyales ug pagkahinay sa konstruksiyon.
Sa panggobiyernong lengguwahe, “proseso” kini. Apan sa estorya sa estudyante, kini usa ka inadlaw-adlaw nga pag-antos.
Dinhi mosulod ang sakit nga kamatuoran: ang politika walay singot, apan ang estudyante ug ang mga magtutudlo ang nagkasingot; ang politika walay kalipong, apan ang estudyante ug ang magtutudlo ang makuyapan; ang politika walay natun-an nga leksiyon sa tolda, apan ang estudyante ang napugos sa pagkat-on ilawom sa kalayo sa adlaw o salibo sa uwan inig huros sa hangin.
Kinsa man gyud ang manubag niini?
Atong gisubay ang isyu ngadto sa buhatan sa gobernador, pinaagi ni Mr. Aldwin Empaces.
Resulta niini, usa ka on-site nga miting ang gihimo uban sa Provincial Engineering Office nga gipangulohan ni Engr. Hector P. Jamora, ang Megadynamic Construction Contractor, ug ang kadagkuan sa tunghaan.
Gisaad nga mahuman ang bilding sa labing dali nga panahon aron magamit sa 2nd semester sa A.Y. 2025–2026, sa Enero 2026.
Apan ang pangutana: Sa pila pa ka “saad” ang estorya kutob? Kay sa tinuod lang, ang mga saad sa politika sayon ihatag, apan lisod tumanon.