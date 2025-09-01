Anoos: Mumho alang sa kabus

Ang giingong buhat sa kaluoy sa gobiyerno ang pagbaligya sa NFA rice sa tag P20 matag kilo para sa mga kabus — giila nga usa ka dakong kalampusan para sa masa o para lang sa eleksyon sa Mayo 12, 2025?
Apan ang kamatuoran nga natabonan sa mga tarpaulin ug press release sama ra ka-pan-os sa mga sako sa bugas nga gipang-apod-apod.
Sa Sugbo, si kanhi gobernador Gwen Garcia, ug sa Dakbayan sa Mandaue, Mayor Jonas Cortes, gisusi karon tungod sa mga report nga daghang sinako sa bugas ang dili na angay kaunon — nangada-ot.
Ang gisaaran untang tabang, nahimong simbolo sa kabuang ug walay pagtagad sa dignidad sa kabus.
Mas nakapahingangha, ang nasud nanan-aw nga mura’g walay mahimo samtang ang Korte Suprema ug 19 ka senador murag nanalipod sa ikaduhang labing taas nga opisyal sa nasud gikan sa pag-imbistigar o pagpaminaw pina-agig impeachment trial.
Ang resulta? Ang kurapsyon dili na ni taguan sa mga kiriwan sa kaban sa goberno — kay gipanalipdan, gipasagdan ug halos gihimong legal niadtong Agusto 6, 2025 in public viewing sa tibuok kalibutan.
Sa social media, nagdilaab ang kasuko. Ang katawhan, ang mamamahayag, ug ang mga isog nga tingog — ang “whispers of the walls” — nag-awas sa ilang kabalaka tungod sa kahilom sa mga institusyon.
Ang saad nga P20 nga bugas basin nakaon sa headlines, apan dili sa mga tiyan, ilusyon ra nga adunay buhat nga gihimo ug ilusyon ra nga naatay akawontability sa katawhan.
Kita, ang katawhan, kinahanglan nga dili magpakabuta, dili magpakabungol.
Padayon ta sa pagsinggit sa kamatuoran hangtod matumpag ang mga bongbong sa hustisya, kaluoy ug panubag sa buhat nga hiwi.
(wilfredogubalaneanoos@gmail.com)