“Aymo si’g inarte gud, CTU ra mo skwela!” “Aymo sig in-OA kay CTU ra mo!”
Kon kini ang mga pulong nga gipahayag sa usa ka drayber sa chappy ngadto sa mga estudyante sa Cebu Technological University (CTU)–San Fernando, Cebu, nan dili kini angay isipon nga yano’ng nagbadlong apan usa ka insult nga di angayan nga palabyon.
Unsa may pasabot sa “CTU ra”? Nga ang mga estudyante niini dili angay tahuron? Ang ilang tingog, reklamo, o pagpakita sa ilang gibati mahimong tamayon tungod lang kay sa CTU sila nag-eskwela? Kon mao kini ang mensahe sa maong pamahayag, dili makatarunganon.
Ang eskwelahan dili sukdanan sa dignidad. Ang ngalan sa unibersidad dili mahimong basehan sa pagtagad kon kinsa ang angay tahuron ug kinsa ang mahimong pakaulawan. Ang estudyante sa state university dili ubos sa estudyante sa pribadong kolehiyo. Ang edukasyon dili kompetisyon sa presyo sa tuition, sa prestige sa campus, o sa ngalan nga gipanghambog sa diploma.
Ang CTU-San Fernando naghatag og oportunidad sa mga batan-ong Cebuano nga nagtinguha nga makaangkon og edukasyon ug makausab sa ilang kahimtang sa kinabuhi.
Luyo sa ilang uniform, adunay mga pangandoy, mga sakripisyo sa pamilya, ug mga paningkamot nga usahay dili makita sa uban. Ang uban naglakaw kay nagdaginot sa plete, nag-antos sa kakuwang sa kuwarta, ug nagpakigbisog aron lang makasulod sa classroom.
Dili kana “ra.” Kana usa ka pakigbisog nga angay pasidunggan.
Ang drayber nga nagserbisyo sa publiko adunay responsibilidad sa pagpakita og maayong pamatasan ug pagrespeto sa mga pasahero. Kon adunay problema, reklamo, o ang wa pagsinabtanay, adunay sakto’ng paagi sa pagsulti ug pagsulbad. Ang pag-insulto sa mga estudyante pinaagi sa pagpakaminos sa ilang eskwelahan dili maayong paagi sa pagdumala sa panaglalis.
Ang hustisya ug accountability dili kinahanglan nga mosangpot sa pagpangdaot. Apan ang paglikay sa personal nga pag-atake dili pasabot nga pasagdan ang dili angay nga pamahayag.
Kon mapamatud-an ang maong insidente, ang drayber kinahanglan mangayo og public apology sa mga estudyante sa CTU-San Fernando. Ang pag-apologize dili pagkapilde. Kini pag-ila sa sayop ug pagpakita nga ang respeto dili lamang pulong, kondili usa ka pamatasan.
Ang mas dako nga pangutana mao: unsa man ang atong gitudlo sa katilingban kon ang mga estudyante mahimong tamayon tungod sa eskwelahan nga ilang gipili o nga ilang kaya sudlan?
Ayaw pag-ingon nga “CTU ra.” Ang CTU adunay mga estudyanteng mahimong magtutudlo, teknologo, lider, negosyante, ug mga propesyonal sa umaabot. Ang ilang campus dili limitasyon sa ilang potensiyal.
Dili “CTU ra” ang ilang eskwelahan. Dignidad nila ang gihisgotan ug dignidad sa estudyante dili angay insultohon sa bisan kinsa.