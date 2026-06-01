Anoos: Nganong wala giapil?

Ang bag-ohay nga pagpasaka ug pag-refer sa Senado sa daghang mga panukalang balaod nga gisulat ni Senador Bam Aquino aron himuong regular nga mga kampus ang pipila ka extension campuses sa Cebu Technological University (CTU) usa ka maayong balita alang sa taas nga edukasyon sa Sugbo.
Lakip sa mga gisugyot nga himuong regular nga kampus ang CTU Cordova, Dumanjug, Ginatilan, Malabuyoc, ug Naga.
Kon mapasar kini nga mga balaod, mas mapalig-on ang administratibong kagawasan sa maong mga kampus, madugangan ang ilang pundo, ug mas mapauswag pa ang ilang mga programa ug serbisyo alang sa mga estudyante.
Taliwala sa maong maayong kalambuan, nganong wa man maapil ang CTU San Fernando?
Dili na bag-o nga extension campus ang CTU San Fernando. Natukod kini niadtong Mayo 28, 2010, pinaagi sa Board of Regents Resolution No. 16, Series of 2010. Sulod sa napulo ug unom ka tuig, kini nga kampus nagpadayon sa pagserbisyo sa mga estudyante sa habagatang bahin sa Sugbo ug nahimong usa sa mga importante nga sentro sa edukasyon sa Lungsod sa San Fernando ug sa kasikbit nga mga lungsod.
Ang kampus nagtanyag sa Bachelor of Elementary Education (BEED), Bachelor of Technology and Livelihood Education major in Home Economics (BTLEd-HE), Bachelor in Industrial Technology major in Computer Technology, ug Bachelor in Industrial Technology major in Electrical Technology.
Aduna sab kini adlaw ug gabii nga mga klase aron mas daghang estudyante ang makapadayon sa ilang pag-eskwela.
Karon, ang CTU San Fernando nahimutang na sa permanente nga duha ka ektaryang yuta sa Hill of Purok Punay, Sitio Anas, Barangay South Poblacion, San Fernando, Cebu. Aduna kini kapin sa usa ka libo ka opisyal nga naka-enroll nga mga estudyante ug gisuportahan sa onse ka regular ug permanenteng magtutudlo nga may master's ug doctoral degrees.
Anaa usab kini 1 ka regular ug permanenteng non-teaching personnel nga nagtabang sa adlaw-adlaw nga operasyon sa kampus.
Ang uban naa sa operation sa university mga Contract of Service (COS), ug Job Order (JO) nga mga personnel.
Ang kampus adunay napulog-unom ka university-standard nga mga lawak-klasehanan, Electrical ug Computer Technology laboratories, librarya, ug uban pang laboratoryong pasilidad nga padayon pang gipalambo.
Kini nga mga imprastraktura nagpakita nga ang CTU San Fernando dili na usa ka ordinaryong extension campus kondili usa ka institusyon nga adunay lig-on nga pundasyon ug kapasidad alang sa mas dako pang responsibilidad isip regular nga kampus.
Labaw sa tanan, makita ang kalidad sa edukasyon niini pinaagi sa mga nahimo sa mga gradwado. Ang mga kursong adunay board examination kanunay nga nakapakita ug resulta nga mas taas pa sa national passing
percentage sa Licensure Examination for Teachers (LET). Sa mga non-board courses, gipanigurong mogradwar nga naay mga National Certificate Level II (NC-II) sa mga skills gikan sa TESDA.
Daghan sa mga gradwado niini karon nagserbisyo sa Department of Education, mga pribadong eskwelahan, lokal ug internasyonal nga mga kompanya ug industriya.
Tungod niini, makatarunganon lamang nga mangutana ang mga estudyante, ginikanan, magtutudlo, ug mga lumulupyo sa San Fernando: Nganong wala man maapil ang CTU San Fernando sa mga kampus nga gihimong prayoridad alang sa pagkahimong regular nga kampus?
Samtang nagpadayon ang paningkamot sa gobyerno ug sa Senado sa pagpalapad sa oportunidad sa edukasyon sa Sugbo, tingali panahon na usab aron hatagan ug hustong pagtagad ang CTU San Fernando.
Kung napamatud-an na sa CTU San Fernando ang iyang kahimtang, kalidad, ug katakus sulod sa 16 ka tuig, unsa pa man ang kulang aron kini maila ug mahimong regular nga kampus?
\Wilfredo G. Anoos