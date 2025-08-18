Anoos: Pagbabag sa impeachment gipahugtan

Ang kasaysayan sa impeachment batok ni Bise Presidente Sara Duterte mituyok dili sama sa usa ka paspas nga legal nga proseso, kondili sama sa usa ka hinay, estratehikong dula sa chess—nga ang matag piraso gibalhin nga may hingpit nga kalkulo alang sa politikal nga pagpanalipod.
Sa sentro niini mao ang hilom apan hugot nga lihok sa mga blokeng politikal nga matinud-anon kang kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte (FPRRD) nga ang iyang network sa mga appointee, benepisyaryo, ug kaalyado sa partido nagpabilin nga lawom ang gamot sa makina sa politika sa nasod.
Nagsugod ang drama sa gamhanang Komite sa Hustisya sa House ug sa joint panels niini nga gitawag og QUADCOM diin ang mga kaalyado sa Bise Presidente misaka sa entablado.
Sa mga hearing, ang depensa dili kaayo nakapunting sa teknikalidad sa balaod, kondili sa kapital nga politikal. Ang daghang kongresista—daghan kanila direkta o dili direkta nga nakabenepisyo sa administrasyon Duterte—naglarawan sa kaso nga politikal ang motibo nga naghulagway kang VP Sara isip biktima sa partisanong pagpanglutos, dili ingon usa ka tubagon sa usa ka konstitusyonal nga proseso.
Ang ilang mga pulong nagtumong sa pagpukaw sa simpatiya sa katawhan ug pag-awhag nga dili molinya ang mga nagduhaduha nga miyembro sa House sa mga nagsuporta sa impeachment.
Bisan pa sa kini nga depensa, miuswag ang momentum sa dihang kapin 200 ka kongresista ang nipirma sa mga artikulo sa impeachment. Kini nga hitabo nagpakita og halapad nga panag-uyon—bisan tungod sa tinuod nga prinsipyo o politikal nga kalkulasyon—sa pagpangusog sa proseso.
Apan ang kampo ni Duterte wala magpanik; ilang gihimong bag-o ang ilang posisyon sa laing arena.
Sa pag-abot sa Senado sa mga artikulo sa impeachment, niusab ang hulagway.
Si Senate President Chiz Escudero uban sa ubang senador, wala mouyon nga paspasan ang pagdungog. Imbes, ilang gibalik sa House ang kaso nga naghisgot og mga isyu sa pamaagi ug rekisitos.
Sa politikal nga reyalidad, dili lang kini bahin sa papeles, kondili usa ka pagdumala sa oras sama sa pagdribol sa bola sa basketball aron matapos ang oras ug dili maka-score ang kontra. (wilfredogubalaneanoos@gmail.com)