Anoos: Pagkapukan sa gahom

Ang pagsugod sa mga husay batok sa kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte didto sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, usa ka makasaysayanon alang sa Pilipinas.
Ang tawo giila kaniadto nga lig-on ug isog nga lider— una isip mayor sa Davao City nga nahimong presidente sa nasod—karon nag-atubang sa mga alegasyon sa krimen batok sa katawhan nga may kalabutan sa iyang kampanya batok sa ilegal nga drugas.
Naila si Duterte “strongman” diin sa Davao, giingo’ng napahiuli niya ang kalinaw ug kahapsay. Sa dihang nahimo siyang presidente, gidala niya kini nga estilo sa tibuok nasod nga nagpakita nga andam siyang mohimo sa mga butang nga gikahadlukan sa uban.
Alang sa iyang mga suporter, kini mao ang lig-on ug determinado nga liderato sa panggobiyerno.
Apan alang sa iyang mga kritiko, kini usa ka paglapas sa tawhanong katungod ug sa hustisya.
Dako sab ang simbolismo sa panahon sa pagsugod sa husay nga nahitabo sulod sa semana sa ika-40 nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution nga nagpukan sa rehimen ni Ferdinand Marcos Sr. Niadtong panahona, ang katawhan nakigbisog batok sa gahom nga daw dili matandog.
Karon, lain na usab nga lider ang nag-atubang sa pagsukod sa balaod ug hustisya.
Ang gitawag nga Duterte Dynasty nitubo uban sa kusog nga impluwensya sa pamilya Marcos sa politika. Ang paglungtad sa mga political dynasties sa Pilipinas dili bag-o, apan lahi ang kahimtang ni Duterte tungod sa imahe nga daw dili gyud siya matandog sa balaod. Sa dihang gisang-at ang reklamo ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV ug uban pa niadtong 2017, daghan ang mikatawa ug wala motuo nga adunay mahimo ang internasyonal nga korte. Gikatawan ang posibilidad sa warrant of arrest, way nituo nga madala siya sa The Hague ug karon, nagsugod na ang husay.
Sumala sa unang presentasyon sa prosekusyon, ilang gipakita ang padayon ug organisadong pamaagi sa kampanya batok sa druga nga ilang giingon nga dili lamang kini mga nagkalainlaing insidente kondili usa ka sistematikong polisiya.
Ang depensa, sa laing bahin, magtinguha sa pagpanalipod sa kanhi presidente pinaagi sa pagpakita nga ang iyang mga lihok kabahin sa iyang katungdanan isip lider sa nasod sa panahon nga giisip nilang kritikal.