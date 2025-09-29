Anoos: Pagpalig-on sa kalidad ug kalikupan sa CTU-CCMSC

Samtang nag-andam ang Cebu Technological University (CTU) alang sa umaabot nga External Quality Audit (EQA) karong Nobiyembre 2025 ubos sa ISO 9001:2015 Quality Management System, ang bag-ong nahuman nga Internal Quality Audit (IQA) nga gihimo sa Cebu City Mountain Satellite Campus (CCMSC) niadtong Septiyembre 17, 18, ug 19, 2025, nagpakita ug kusog ug mga butang nga kinahanglan pa ayuhon.
Ang CCMSC nga pareho sa ubang CTU Campuses, adunay estratehikong papel sa paghatag ug dekalidad nga edukasyon sa usa ka siyudad nga daghan ug katawhan ug komplikado ang yuta, ilabi na diha sa Sityo Maomawan, Babag.
Ang IQA team nga gipangulohan ni Dr. Decem C. Suladay, nisusi sa nagkalainlaing sistema sa pagdumala sa kampus sulod sa 14 ka yawe nga bahin.
Ang liderato ug pangagamhanan gisusi uban ni Dr. Patrobinson M. Salumag isip Campus Director, kauban nila si Dr. Marvin M. Aventuna, Dr. Roger R. Alferez, ug QA Chairperson nga si Ms. Marjorie G. Batatas.
Ang proseso sa pagtudlo ug edukasyon nga gi-audit ni Dr. Rogelio S. Sala Jr. ug ni Mr. Wilfredo G. Anoos nagpakita sa dedikasyon sa mga magtutudlo sama nila Mrs. Michelle M. Montemayor ug Ms. Ritchelie P. Delmo bisan og limitado ang kapanguhaan.
Ang ubang mga gi-audit nga bahin nagpamatuod sa paningkamot sa matag personahe—ang maintenance nga gipangulohan ni Engr. Phoebe Marie L. Bulagtas, ang panukiduki nga giatiman nila Dr. Alma P. Rosillo-Magno ug Dr. Steve C. Viajedor, serbisyo sa librarya nga gipangulohan ni Mr. Clifford G. Cabigas, ug panalapi nga gipangulohan sa lig-on nga team ubos ni Mr. Edner Anthony D. Casulla.
Sa susama nga paagi, ang registrar’s office, HRMO, procurement, supply, student services, ug gender and development nagpakita sa kultura sa katungdanan ug accountability pinaagi sa ilang aktibong partisipasyon sa audit.
Importante sab nga ang resulta sa IQA nagpakita nga ang CTU-CCMSC dili lang usa ka institusyon nga ga-comply sa mga regulasyon, kondili usa sab ka kampus nga adunay daghang oportunidad.
Ang lokasyon niini—nga naa sa mga bungtod ug daghang tinubdan sa tubig—naghimo nga angay para sa mga sustainable nga proyekto.
Usa ka ehemplo mao ang kolaborasyon sa mga international volunteers gikan sa Germany, sila si Ms. Tabea Helene Wirwicke ug Ms. Lucida Abamonga nga nagpalig-on sa panaghiusa sa komunidad.
Dugang pa, uban sa tabang sa Swiss government, kasamtangan nga gitukod ang usa ka water refilling station sulod sa kampus aron maseguro ang kalikupan ug kaayohan sa mga estudyante. (wilfredogubalaneanoos@gmail.com)