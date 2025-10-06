Anoos: Panghitabo sa Oktubre

Ang bulan sa Oktubre dako og kahulogan para nato nga mga Pilipino. Kini mao ang bulan sa Santo Rosaryo, panahon nga kita nag-ampo ug nag-hunahuna aron makab-ot ang kusog sa matag adlaw.
Kini sab mao ang bulan sa pagpasidungog sa mga magtutudlo, pinaagi sa World Teachers’ Day, Oktubre 5, 2025—usa ka dakong pag-ila sa ilang sakripisyo ug bililhong serbisyo sa pagtudlo sa kabatan-onan. Apan ang Oktubre karon dili lang puro pagsaulog; napuno kini sa kasakit, kontrobersiya, ug mga singgit alang sa hustisya.
Niadtong Septyembre 30, 2025, nahiagom sa kusog nga linog nga 6.9 magnitude ang amihanan nga bahin sa Sugbo.
Daghang kinabuhi ang nakalas lakip ang usa ka magtutudlo—usa ka masakit nga ironiya nga samtang atong gipasidungog ang mga magtutudlo, aduna sab kanila nga naghalad sa kinabuhi taliwala sa katalagman.
Ang katalagman dili lang natural nga kalamidad apan usa usab ka samin sa atong kapakyasan sa panggobiyerno. Samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa Senado ug Kongreso, gipakita na sab sa kinaiyahan ang kamatuoran sa ghost projects ug mga substandard nga imprastruktura.
Ang mga proyekto nga unta aron motabang ug moluwas sa komunidad, nahimong hinungdan sa ilang pagkahuyang. Mas grabe pa, nadala niini ang mga ngalan sa mga kontraktor, mga edukado, ug mismo mga opisyal sa gobiyerno nga nagsaad sa Ginuo ug sa katawhan nga molihok sa hustisya, apan mitalikod alang sa kaugalingong kaayohan. Ang edukasyon nga unta mao untang maghatag kahayag, gahom, ug kagawasan, gigamit sa uban aron sa pagpanglimbong ug pagpang-abuso. Bisan sa akademya diin unta ang kamatuoran ug pagkamatinud-anon ang ipatindog, nagpabilin gihapon ang kawalay hustisya.
Sa tuig 2024, ako ug akong asawa nagreklamo na sa nasobrang bayad sa among health insurance sa Maxicare nga sa sulod sa bank account sa faculty asosasyon, apan hangtod karon, bisan pa sa mga saad nga i-refund, wala pa gihapon matuman.
Kini nga kasinatian personal apan nagpakita sa mas lawom nga kultura sa walay klaro nga saad ug dugay nga hustisya—usa ka hulagway sa atong mga institusyon, akademiko man o gobiyerno, nga pirmi mapakyas sa pagsilbi sa iyang kaugalingong katawhan. /wilfredogubalaneanoos@gmail.com