Anoos: Pax Silica, paglaom ba sa kalinaw?

Ang Pax Silica usa ka bag-ong ideya nga nag-awhag kanato sa pagpamalandong kon unsa ang mahimong dagway sa kalibotan sa umaabot.
Ang pulong nga Pax nagpasabot og kalinaw, samtang ang Silica nagtimaan sa silicon—ang nag-unang materyales nga gigamit sa mga semiconductor, kompyuter, ug artipisyal nga intelihensiya (AI).
Kon kaniadto ang kasaysayan nakaila sa Pax Romana, Pax Britannica, ug Pax Americana, diin ang kalinaw gisuportahan sa gahom militar, politika, o ekonomiya, karon daw nagpadulong ang kalibotan ngadto sa usa ka kapanahunan diin ang teknolohiya mahimong labing makaimpluwensiya sa kinabuhi sa katawhan.
Apan ang labing mahinungdanong pangutana mao kini: Makahatag ba og tinuod nga kalinaw ang teknolohiya?
Dili ikalimod nga ang AI ug uban pang digital nga teknolohiya nakahatag og daghang kaayuhan. Nakatabang kini sa pagpauswag sa medisina, edukasyon, agrikultura, negosyo, komunikasyon, ug siyentipikong panukiduki.
Mas paspas ang pagpaambit sa kahibalo ug mas sayon ang paghatag og serbisyo ngadto sa katawhan. Apan sama sa tanang giimbento mahimo sab kini gamiton sa dili husto nga katuyoan.
Ang bakak nga impormasyon, cybercrime, pagpangawat sa datos, digital nga manipulasyon, ug paggamit sa AI sa panagbangi ug gubat nagpakita nga ang teknolohiya mahimong himan sa kaayuhan o kadautan.
Busa, ang tinuod nga hagit dili ang teknolohiya mismo, kondili ang kinaiya sa tawo nga naggamit niini. Ang makina walay konsensya. Wala kini kahibalo sa hustisya, gugma, o kaluoy. Ang tawo lamang ang makahukom kon unsaon paggamit sa teknolohiya.
Samtang, ang mga isyu nga naglambigit sa mga opisyal sa gobiyerno kinahanglan husayon pinaagi sa legal ug konstitusyonal nga proseso, pinasikad sa ebidensiya ug angay nga proseso sa balaod.
Ang maalamong lungsoranon di dali nga mohukom pinaagi sa mga balita sa social media o mga hungihong, apan ang pagsalig sa kamatuoran ug sa hustong proseso.
Busa, ang Pax Silica dili lamang mahitungod sa kusog sa kompyuter o sa kaalam sa artipisyal nga intelihensiya.
Mahitungod kini sa pagpanday og mga tawo nga adunay maayong konsensya, lig-on nga moralidad, ug Responsible’ng paggamit sa teknolohiya.
Ang kalinaw dili mamugna pinaagi sa mga algoritmo, kondili pinaagi sa mga tawo nga adunay kahadlok sa Diyos, gugma sa isigkatawo, ug pagrespeto sa kamatuoran.