Anoos: Proseso sa impeachment

Ang kaalam nga gipahayag ni kanhi Chief Justice Hilario G. Davide Jr., usa sa mga nagmugna sa 1987 Constitution, nagpakita sa usa ka batakang kamatuoran bahin sa proseso sa impeachment sa Pilipinas: mas sayon ang pagpawa’y sala itandi sa pagkonbikto. Sumala pa ni Davide, kon ang Senado molingkod isip impeachment court, ang pagkonbikto nanginahanglan og two-thirds nga boto sa tanang miyembro. Kon adunay 24 ka senador, kinahanglan ang 16 ka boto aron makonbikto ang giimpeach nga opisyal.
Busa, igo na ang walo ka boto aron mapugngan ang pagkab-ot sa maong gidaghanon. Kon 23 lang ka senador ang molingkod, sama pananglitan ni Davide, pito lang ka boto ang igo aron mapugngan ang gikinahangla’ng 16 ka boto ug maseguro ang pagpaway sala.
Gituyo kini sa mga naghimo sa Konstitusyon. Gusto nila nga mapanalipdan ang mga opisyal sa gobiyerno gikan sa mga impeachment nga bunga lang sa politika ug maseguro nga ang pagtangtang sa usa ka taas nga opisyal sa katungdanan mahitabo lamang kon adunay lig-on nga ebidensiya ug lapad nga panag-uyon sa Senado.
Ang supermajority nagsilbing panalipod batok sa partisanong pag-abuso. Apan, kining maong panalipod nagmugna sab ug usa ka kahuyang nga angay hatagan ug pagtagad.
Ang pagkonbikto nanginahanglan ug 16 ka boto apan ang pagpawalay sala mahimong makab-ot pinaagi lang sa pito o walo ka senador, nan usa ka gamay nga minorya adunay dakong gahom sa pagdesisyon sa resulta sa Impeachment trial.
Sa praktikal nga panglantaw, mas sayon gyud ang dalan paingon sa pagpawalay sala kaysa sa pagkonbikto.
Mas makapabalaka kini kon tan-awon sa konteksto sa korapsiyon. Kon ang usa ka gi-impeach nga opisyal adunay kuwarta, impluwensiyang politikal, o akses sa kuwarta nga nakuha sa dili matarong nga paagi, mahimong adunay tintasyon nga maimpluwensiyahan ang usa lamang ka gamay nga gidaghanon sa mga senator-judges.
Tin-aw nga walay basehan ang pag-angkon nga ang mga senator-judges kasagarang mohimo niini. Ang mga senador manumpa sa paghatag ug patas ug way gidapigan nga hustisya, ug ang proseso sa impeachment nagtuo nga sila adunay integridad ug kagawasan sa paghusga.
Ang usa ka opisyal nga gi-impeach dili kinahanglan nga makadaog sa suporta sa kadaghanan sa Senado. Ang iyang kinahanglan mao ang pagpugong sa pag-abot sa two thirds votes alang sa pagkonbikto.