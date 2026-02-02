Anoos: Pulpito gihimong plataporma?

Wilfredo G. Anoos
Sa nasod diin ang pagtuo lawom kaayong nalambigit sa kinabuhi sa katawhan, ang mga buhat sa klero natural nga adunay dakong moral ug sosyal nga gibug-aton. Mao kini ang kahimtang ni Fr. Crisinciano “Ciano” Ubod, pari nga gipadala isip paroko sa Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela, Cebu, nakapukaw og kabalaka sa daghang mga magtutuo.
Ang isyu dili lang mahitungod sa personal nga baruganan sa politika; kini mahitungod sa mga utlanan sa katungdanan sa pari, sa integridad sa pulpito, ug sa pagkahiusa sa mga pagtulon-an sa Simbaha’ng Katolika.
Si Fr. Ubod nailhan sa publiko—pinaagi sa mga wali nga na-video ug gipakatap sa social media, ug sa mga pahayag nga gipasangil kaniya—isip supporter ni kanhi Presidente Rodrigo R. Duterte. Si Duterte nga karon nag-atubang sa proseso sa International Criminal Court tungod sa giingong krimen batok sa katawhan nga may kalabutan sa “war on drugs.”
Alang sa usa ka simbahan nga nagbarog isip hugot nga pro-life, kini nga panag-uban nagmugna og dakong kontradiksyon.
Mas makapabalaka pa ang giingong paggamit sa balaang pulpito aron ipadayag ang partidong mensahe.
Bisan pa og giingon nga kini retorika lang, joke lang o personal nga baruganan, kini supak sa sosyal nga pagtulon-an sa Simbahang Katolika nga nagpanalipod sa kasagrado sa kinabuhi gikan sa pagpanamkon hangtod sa natural nga kamatayon, ug nagsalikway sa pagpatay nga gisuportahan ug giimplemintar kaniadto sa estado isip polisiya.
Nisamot pa ang isyu sa mga taho nga si Fr. Ubod nanguna o madasigon nga nisuporta sa usa ka signature campaign nga adunay slogan nga, “Tay, kami naman ang pipirma sa’yo,” nga giingong gigamit ang template nga klarong nagngalan sa simbahan sa Compostela Fr. Ciano Ubod Church.
Kung tinuod kini, nagmugna kini og seryosong canonical nga mga kabalaka. Klaro sa canon law nga ang mga pari gitawag nga mag-alagad sa tanan, dili mga politikal nga organisador nga nakapili og usa ka kampo.
Ang paggamit sa parokya, mga simbolo, o awtoridad sa Simbahan alang sa partisan nga kampanya mahimong canonical nga sayop ug posibleng abuso sa katungdanan.