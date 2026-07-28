Anoos: Sona 2026: Ang Pagpahiuli sa Pagsalig sa Katawhan?

Samtang nagsingabot ang hapit na nga katapusan sa iyang termino, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nag-atubang sa usa ka mapait nga reyalidad sa politika nga dili kayang tabonan sa bisan unsang nindot nga estadistika sa ekonomiya: gamay ra kaayo og kapuslanan ang mga dakong numero sa mga rekord kon ang adlaw-adlaw nga pagpuyo sa mga ordinaryong tawo nagpabilin nga usa ka bug-at nga pakigbisog. Samtang nag-andam ang iyang pamunoan alang sa ikalimang State of the Nation Address (Sona), ang labing dakong esturyahunon karon dili lang bahin sa mga naabot nga palisiya, apan ang padayon nga pagkahugno sa salig sa publiko.
Matinud-anon ug klaro ang gipakita sa mga numero. Sumala sa survey sa Social Weather Stations niadtong Hunyo 2026, ang trust rating ni Presidente Marcos nius-os ngadto sa 34 porsiyento, samtang si Bise Presidente Sara Duterte nagpabilin sa 57 porsiyento. Luyo niining panagbulag sa suporta sa politika, anaa ang mas dako ug mas lawom nga kasubo sa katawhan. Bisan pa man sa pagpasigarbo sa administrasyon nga ang Pilipinas nakakab-ot na sa kahimtang nga “upper middle-income economy,” ang mga ordinaryong lungsuranon—labi na ang mga kabos sa Class D ug E—nagpadayon sa pag-antos batok sa walay hunong nga pagtaas sa presyo sa mga batakang palaliton, pagkaon, ug gasolina.
Sama sa gipadayag sa ekonomista nga si Emmanuel Leyco, ang mga dakong pangangkon bahin sa pambansang ekonomiya walay katumbas sa “reyalidad sa lamesa sa kusina.” Ang gipanghambog nga programang P20 matag kilo nga humay mahimong naglihok diha sa pipila ka gipili nga baligyaanan, apan ang tibuok nga “P20 nga ekonomiya” nagpabilin gihapon nga usa ka damgo. Alang sa kadaghanan sa mga Pilipino, ang taas nga presyo sa puy-anan ug pagkaon mao ang matag adlaw nga kamatuoran nga nagpakita sa dako nga gintang tali sa gipahayag sa gobiyerno ug sa tinuod nga kasagaran nga kinabuhi. Kon ang kahupayan sa ekonomiya magpabilin nga usa ra ka pulong samtang ang mga presyo nagpadayon sa pagtaas, ang kasuko sa katawhan natural gayud nga motunong ngadto sa labing taas nga lider sa nasod.
Dugang pa niining mga kalisod sa ekonomiya ang mga pangutana bahin sa hustisya, pagdumala, ug responsibilidad sa gobiyerno. Ang pailob sa publiko nagkahurot na samtang nagtan-aw sa adlaw-adlaw nga dula sa politika—sama sa mga gailisanay sa liderato sa Senado, mga away bahin sa pundo sa nasod, ug ang mga proseso sa impeachment.
Sa samang higayon, ang mga kontrobersyal nga proyekto sama sa multibillion-peso nga flood control nga wala makahatag og maayong resulta nagpadayon sa paghatag og pagduhaduha bahin sa pagkamatinud-anon ug pagdumala sa salapi sa lungsod. Kon ang mga political show ug away ang kanunay nga makita sa balita samtang ang mga pagbag-o sa sistema hinay kaayo, ang katawhan maghuna-huna nga ang gobyerno mas nagpakabana sa pagpanalipod sa kaugalingon kay sa pagtabang sa mga tawo.
Sama sa gipahayag ni Carl Marc Ramota sa Alliance of Concerned Teachers, ang saba nga walay solusyon nagdala og kagubot sa huna-huna ug kaluya, ug kana nga kaluya mahimong dakong kawalay-salig. Sa usa ka rehiyon ug nasud nga nagsubay sa konstitusyon diin ang serbisyo publiko usa ka balaang pwesto sa salig sa mga tawo, walay lider nga makapanguna nga malampuson kon ang pundasyon sa salig sa katawhan nahugno na.
Aron mabag-o ang dagan sa natad sa iyang nahabilin nga duha ka tuig sa pwesto, kinahanglan nga molapas si Presidente Marcos sa mga nindot nga titulo sa ekonomiya ug motan-aw sa tinuod nga mga sukaranan: ang pagkontrol sa presyo sa mga baligya, maayong paggamit sa kwarta sa gobyerno, ug tinuod nga pagpalambo sa serbisyo para sa tanan.
Ang SONA 2026 naghatag og higayon nga ilisan ang mga pulong sa politika og usab nga plano nga nakatutok gayud sa tawo. Ang pagpabalik sa salig sa publiko nanginahanglan ug pag-atubang sa tinuod nga kinabuhi sa adlaw-adlaw nga Pilipino, kay kung wala na nga pundasyon, maski ang pinakadakong mithi sa palisiya puyde ra gihapon nga mahugno ug mawala.