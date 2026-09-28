Anoos: Suweldo sa magtutudlo

Kon ang usa ka magtutudlo sa state university and college (SUC) kinahanglan og master’s degree aron mahimong Instructor I, nganong Salary Grade 12 ra man ang iyang katumbas nga suweldo?
Gipukaw pag-usab ni ACT Teachers Rep. Antonio Tinio ang dugay nang diskusyon bahin sa compensation sa mga faculty sa SUCs. Iyang gipunting ang kalainan sa suweldo sa government positions nga nanginahanglan sab og taas nga educational qualifications. Sa 2026 salary schedule, ang Instructor I anaa sa SG 12, samtang ang SG 16 ug SG 18 adunay mas taas nga basic pay. Dili kini pagkompara sa usa ka propesyon batok sa lain. Ang mas lawom nga pangutana mao kini: Nahiuyon ba ang compensation sa SUC faculty sa ilang qualification, responsibilidad ug serbisyo?
Atong tan-awon ang reyalidad sa usa ka SUC instructor.
Dili lang siya magtudlo sulod sa classroom. Siya mag-andam og lesson ug learning materials, mag-evaluate sa outputs sa mga estudyante, mag-research, moapil sa extension activities, accreditation, quality assurance, curriculum development, committee work ug administrative assignments ug uban pang extra-curricular activities.
Sa daghang higayon, adunay trabaho nga molapas pa sa regular teaching load ug aron mouswag sa academic career, gikinahanglan ang postgraduate education, professional development, research ug scholarly productivity. Ang master’s degree mismo dili libre. Nagkinahanglan kini og panahon, tuition, research, thesis o capstone, publication—lakip ang pagpaningkamot sa mga journal nga indexed sa Scopus o Web of Science—ug personal ug pampamilyang sakripisyo.
Ang doctorate mas dugay, mas lisod ug mas mahal. Apan human sa tanan nga pagpangandam, ang entry-level faculty member mahimong mosulod sa academic profession nga ang compensation structure dili dayon makita nga katumbas sa iyang qualification ug responsibilidad.
Mas komplikado pa ang proseso sa JC3 reclassification. Ang documentation, requirements, policies, guidelines ug validation processes nanginahanglan og daghang panahon ug paningkamot. Ug bisan human sa reclassification, ang implementation sa bag-ong rank ug katumbas nga compensation mahimong dugay tungod sa administrative ug budgetary processes.
Samtang naghulat, paspas usab ang pagsaka sa presyo sa palaliton ug gasto sa panginabuhi.
Mao kini ang usa sa mga reyalidad nga dili angay pasagdan. Dili nato pasabot nga sayon ang trabaho sa ubang government employees. Ang matag propesyon adunay kaugalingong responsibilidad ug qualification requirements, apan kinahanglan adunay makatarunganong alignment tali sa qualification, responsibility ug compensation.
Kung seryoso kita sa kalidad sa higher education, kinahanglan seryosohon usab nato ang welfare sa mga tawo nga nagdala niini. Ang kalidad sa usa ka unibersidad dili lamang masukod sa building, laboratory, equipment, accreditation certificate o enrollment numbers. Sa katapusan, ang pinakadakong puhunan sa usa ka unibersidad mao gihapon ang mga magtutudlo.
Busa, ang panawagan alang sa pagrepaso ug pagpausbaw sa compensation sa SUC faculty angay nga tun-an pag-ayo sa CHED, DBM, CSC, Kongreso ug sa mga SUC mismo. Kinahanglan adunay klarong funding, sustainable nga salary structure ug patas nga career progression gikan Instructor ngadto sa Professor.
Kay ang pagtaas sa sweldo sa magtutudlo dili lamang gasto sa gobyerno kini usa ka pagpamuhunan sa kalidad sa edukasyon.
Kon atong gipaabot nga ang mga magtutudlo mohatag sa ilang pinakamaayo alang sa kabatan-onan,
makatarunganon lamang nga ang nasud mohatag usab kanila og compensation nga nagrespeto sa ilang kahibalo, kwalipikasyon, responsibilidad ug sakripisyo.
Ang magtutudlo nga naghulma sa mga propesyonal sa kaugmaon, angay usab nga mapanalipdan ang kaugmaon sa iyang kaugalingong pamilya.
Mao nga ang pangutana karon dili na lamang, “Pila ang sweldo sa Instructor I?”
Ang mas importante nga pangutana mao: “Pila ang bili nga atong gihatag sa tawo nga naghulma sa kaugmaon sa atong nasud?”