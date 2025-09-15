Anoos: Usa ka Gabii Para sa Press

Nagbukas ang Cebu Press Club Community sa pagsaulog sa Press Freedom Week pinaagi sa usa ka gabii nga puno sa panaghigalaay, katawa, ug inspirasyon pinaagi sa kalihukan nga, “Freedom Jam: Usa ka Gabii Para sa Press, Pinaagi sa Press” nga gipahigayon niadtong Martes, Septiyembre 9, 2025, sa Rajah Park Hotel, Fuente Osmeña Circle, Osmeña Blvd., Cebu City.
Ang maong selebrasyon natumong sa Osmeña Day, usa ka espesyal nga non-working holiday sa Cebu, nga naghatag og mas lawom nga kahulugan kay kini usa ka pagtahod sa usa ka bantugang estadista ug sa bug-os nga kusog sa media community sa Sugbo.
Nagtigom ang kalihukan sa daghang journalists, broadcasters, digital creators, ug media professionals gikan sa tri-media ug digital media platforms nga nagrepresentar sa lokal, nasyonal, ug bisan pa sa Asia-wide coverage.
Si Sam Costanilla, usa ka beterano, multi-talented nga mamamahayag ug honorary member sa Cebu Press Club maoy host sa gabii uban ni February Canoy gikan sa digital media nga parehong nagpahimutang sa mainiton nga kahimtang sa gabii pinaagi sa makapadasig nga diskusyon ug lingaw nga mga pasundayag.
Gisugdan ang programa pinaagi sa inspirasyonal nga pamulong nga naglatid sa dugay nga panan-aw ug mga plano sa Cebu Press Club alang sa kalambuan sa media community sa Sugbo.
Gipangulohan ni Juniño “Bonito” Padilla, founder ug chairman sa board of directors, nga naghatag og makapadasig nga mensahe bahin sa paglig-on sa press freedom, pagpasiugda sa media literacy, ug sa pagtukod sa lig-on nga pundasyon alang sa umaabot nga henerasyon sa mga Sugboanong mamamahayag.
Usa sa mga highlights sa gabii mao ang balak nga gipresentar ni Kapihan sa Sugbo President Cesar Albor nga nakakuha sa dakong pagpasidungog ug pagdayeg sa mga nanambong.
Ang selebrasyon gisumpayan sa lamian nga pagkaon, pinili nga bino, ug bugnaw nga beer, nga naghatag ug relaks nga kahimtang alang sa libre nga pakig-istorya, pagpangayo og mga ideya, ug pagpalig-on sa panaghigalaay ug professional nga relasyon.
Sa tinuod, ang “Freedom Jam” usa gyud ka gabii nga dili malimtan—para sa press, pinaagi sa press, ug para sa nagpadayon nga espiritu sa Sugboanong journalism. (wilfredogubalaneanoos@gmail.com)