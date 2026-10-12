Anoos: Venerable Teofilo Camomot

Unsa kaha ang bation sa usa ka tawo kon makabarog siya sa dapit diin natapos ang yutan-ong panaw sa usa ka tawo nga giila karon sa simbahan nga Venerable?
Niadtong Septiyembre 24, 2026, pila ka adlaw sa wala pa ang ika-38 nga anibersaryo sa kamatayon ni Venerable Teofilo Camomot, sa unang higayon, nakatambong ako sa tinuig nga Misa Konselebrada diha sa Sityo Magtalisay, (naila nga Sityo Baho saunang panahon) Sangat, San Fernando, Cebu—ang dapit diin nahitabo ang makalilisang nga aksidente nga niputol sa iyang kinabuhi niadtong Septiyembre 27, 1988.
Apan niadtong higayona, dili kamatayon ang akong gibati. Paglaom. Pagtuo.
Usa ka hilom nga pahinumdom nga ang usa ka kinabuhi mahimong matapos, apan ang maayong panig-ingnan nga gibiyaan niini mahimong magpadayon sa pagpakabuhi sa kasingkasing sa mga tawo.
Mas nahimong personal alang kanako ang maong Misa tungod kay ang nag-preside ug nagwali mao ang akong kaniadto classmate sa seminary, si Rev. Fr. Mhar Vincent Balili, Rector sa Seminario Major De San Carlos sa Mabolo, Cebu City, ug vice postulator sa cause ni Venerable Camomot alang sa iyang pagkasanto.
Ang iyang homiliya naghatag og mas lawom nga hulagway kang Bishop Camomot—dili lamang isip usa ka pari ug obispo, kondili isip usa ka tawo nga nagpuyo sa iyang pagtuo pinaagi sa yano, matinud-anon ug sakripisyong pag-alagad.
Daghan na ako og nabasa bahin sa iyang kinabuhi. Apan lahi gayud kon ang mga estorya isulti sa usa nga adunay lawom nga kahibalo sa iyang kinabuhi ug sa proseso sa iyang cause for sainthood.
Niadtong 2022, giila sa Vatican ang iyang heroic virtues ug gideklarar siya nga Venerable—usa ka mahinungdanong lakang sa proseso padulong sa pagkasanto, apan alang kanako, ang pagkabalaan ni Bishop Camomot dili lamang makita sa mga dokumento sa simbahan o sa mga rekord sa kasaysayan.
Bisan human sa daghang katuigan sukad sa iyang kamatayon, nagpadayon gihapon sa pag-ampo pinaagi sa iyang pagpataliwala.
Sa akong kaugalingong mga pagsulay, mga hagit, mga kabalaka alang sa pamilya ug personal nga mga problema, padayon akong modangop sa Ginuo ug mangayo sa pagpataliwala ni Venerable Teofilo Camomot. Kay usahay, dili man nato makita dayon ang tubag sa atong mga pag-ampo.