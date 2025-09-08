Anoos: Wala ug tuo nga kurapsyon

Ang Sugbo kaniadto nailhan nga Queen City of the South, karon nalumos dili lang sa baha apan sa grabe nga korapsyon nga misulod na sa tanang bahin sa atong imprastruktura ug pangagamhanan.
Ang bag-ong mga flash flood nga nakaapekto sa lain-laing lungsod ug syudad sa probinsya dili lang tungod sa kusog nga ulan apan resulta sa daghang katuigan nga pagpatuman sa mga substandard nga proyekto sa gobyerno, kwestyonableng bidding, ug ang pagpasagad sa kaayohan sa katawhan tungod ug alang sa kaugalingong interes.
Matag tuig, bilyones ka pesos ang gi-allocate sa national government para sa Cebu—alang sa karsada, drainage system, flood-control projects, eskwelahan, patubig, kurente, ug uban pang imprastruktura nga gituhoang makapaayo sa kinabuhi sa mga Sugboanon.
Apan para sa kadaghanan, lahi ang realidad: ang karsada nahimong suba, ang suba mosulod sa mga balay. Ubos sa dakong kantidad nga gigahin, nagpabilin ang pangutana sa katawhan—asa man gyud padulong ang kuwarta?
Aduna’y pipila ka mga kontraktor nga tungod sa ilang koneksyon sa mga politiko, dali ra makadaug sa multimillion-peso nga mga proyekto bisan og walay igong kapasidad ug klaro nga rekord. Bisan ang uban ka mga inhenyero sa Department of Public Works and Highways (DPWH)—nga unta mao untang mobantay sa kalidad—gipasanginlan nga nakatigum na og dagkong kabtangan: mga hotel, yuta, balay nga dagko, ug luxury cars, helicopter, ug gipanghambog kini sa publiko ug sa ilang mga anak.
Nahimong normal na lang ang korapsyon, ug daghan nagpasigarbo sa ilang bahandi bisan kini gikan sa pagpanikas ug pagpanamkon sa pondo sa gobyerno.
Apan aduna pa’y dili nila makontrol—ang kinaiyahan. Ang flash flood dili lang tinuod nga buhat sa Diyos, apan bunga usab sa ilang mga sala.
Kon walay manubag ang flash floods magpabilin nga dili lang natural nga katalagman, apan magsilbi nga monumento sa korapsyon nga naglumos sa Cebu, matag proyekto ug sa matag ulan. (wilfredoguba-laneanoos@gmail.com)