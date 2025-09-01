Antetokoumnpo mibalik sa Bucks

Gianunsyo sa Milwaukee Bucks nga ilang gipapirma pagbalik og kontrata si Thanasis Antetokounmpo ning Lunes, Septiyembre 1, 2025 (PH time).
Ning maong kalambuan, ikauban pagbalik ni Thanasis ang iyang igsuon nga si Giannis, kinsa maoy labing lig-ong haligi sa Bucks.
Si Thanasis wala nakaduwa sa tibuok niaging season sa National Basketball Association (NBA) tungod kay nagpaalim kini sa iyang angol (torn Achilles tendon).
Sa bag-o niyang kontrata, si Thanasis nipirma og usa ka tuig nga kontrata, nga nagbalor og $2.9 million. / Gikan sa wires