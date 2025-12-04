Antetokounmpo mabalhin kaha?

Gisugdan sa Milwaukee Bucks ug ni Giannis Antetokounmpo ang ilang diskusyon kabahin sa ugma damlag sa gitawag og “The Greek Freak” sa National Basketball Association (NBA).
Gipahigayon ang panaghugpong aron masaysaran kon mabutang ba sa trade block si Antetokounmpo sa dili pa ang February 1 trade deadline.
Si Antetokounmpo kinsa two-time MVP ug 9-time All-Star, nasulod sa NBA dihang gipili siya sa Bucks isip 15th overall pick sa 2013 draft.
Taudtaod na sab nga adunay isyu bahin sa posibleng pagbalhin ni Antetokounmpo. / Gikan sa wires