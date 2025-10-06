Superbalita Cebu

Antetokounmpo miapil na'g praktis

Antetokounmpo
Antetokounmpo
Published on

Sa labing unang higayon sa season, nakaapil na sa praktis sa Milwaukee Bucks niadtong Dominggo, Oktubre 5, 2025 (PH time), si supestar Giannis Atentokounmpo, kinsa gikan nagpaalim sa CO­VID-19.

Hinuon, non-contact work­out ra ang gihimo sa two-time MVP sa National Basketball Association (NBA).

“He said he’s going to need a good three days,” matod ni Bucks coach Doc Rivers.

Si Antetokounmpo wala nakaapil sa training camp ug media day sa Bucks gumikan kay nagpaalim kini sa iyang yutang natawhan sa Greece. / Gikan sa wires

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph