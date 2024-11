Antetokounmpo milamba og laing triple-double

Gitabangan ni Giannis Antetokounmpo ang nagkalisod nga Milwaukee Bucks batok Indiana Paces, 129-117, National Basketball Association (NBA) Cup game kagahapon, Nobiyembre 23 (PH time) sa Milwaukee.

Si Antetokounmpo mikamada og 37 puntos, 11 assists ug 10 rebounds para sa iyang second triple-double sa last four games.

Sa miaging duwa batok Charlotte nag triple-double si Antetokounmpo nga du­nay 22 puntos, 15 rebounds ug 12 assists.

Mitampo ang guard nga si Damian Lillard og 24 puntos og 12 assists sa Bucks, si Gary Trent Jr. nakahimo og season-high 18 puntos ug si Bobby Portis midugang og 17. / RSC