Nagpakatap og 27 puntos si Giannis Antetokounmpo aron agakon sa kadaugan ang bag-o niyang team nga mao ang host Miami Heat batok sa iyang kanhi team nga Milwaukee Bucks, 137-130, kagahapon, Huwebes, Nobiyembre 19, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Mao kini ang labing unang higayon nga nakigbatok si Antetokounmpo sa Bucks, nga iyang gipangulohan aron makalabni og kampyunato niadtong 2021.
Si Antetokounmpo nagduwa sa Bucks sa nag-una niyang 13 ka seasons sa NBA una kini nabalhin sa Heat sa miaging offseason. / Gikan sa wires