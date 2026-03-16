Antetokounmpo naangol na sab

Wala nakatiwas pagduwa si Giannis Antetokounmpo apan bisan pa niini, ang host Milwaukee Bucks nakamaneho gihapon pagbuntog sa Indiana Pacers, 134-123, kagahapon, Lunes, Marso 16, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Si Antetokounmpo nakasinati og dili maayong pagtugpa human sa iyang paghansak sa ulahing bahin sa 3rd quarter.
Nakahansak pa’g balik si Anetokounmpo sa sunod nga posisyon apan human niini, nipaingon na siya sa locker room ug wala na nibalik.
Nakatampo siya og 31 puntos ug 14 rebounds sa kadaugan. / Gikan sa wires