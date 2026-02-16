Superbalita Cebu

Antetokounmpo nagpasumbingay

Antetokounmpo nagpasumbingay
Antetokounmpo
Published on

Nagpasumbingay si Milwaukee Bucks superstar Giannis Antetokounmpo kabahin sa iyang ugma damlag sa National Basketball Association (NBA), magpabilin ba siya sa Bucks hangtod sa iyang pagretiro o dili.

Giklaro ni Antetokounmpo nga sa pagkakaron, wala siyay hunahuna nga mobiya sa Bucks apan wala kini nagpasabot nga di kini mahitabo sa umaabot.

"So just because I like my eggs scrambled today, I don't have the opportunity to eat my eggs sunny-side up tomorrow?" matod ni Antetokounmpo. / Gikan sa wires

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph