Antetokounmpo nagpasumbingay

Nagpasumbingay si Milwaukee Bucks superstar Giannis Antetokounmpo kabahin sa iyang ugma damlag sa National Basketball Association (NBA), magpabilin ba siya sa Bucks hangtod sa iyang pagretiro o dili.
Giklaro ni Antetokounmpo nga sa pagkakaron, wala siyay hunahuna nga mobiya sa Bucks apan wala kini nagpasabot nga di kini mahitabo sa umaabot.
"So just because I like my eggs scrambled today, I don't have the opportunity to eat my eggs sunny-side up tomorrow?" matod ni Antetokounmpo. / Gikan sa wires