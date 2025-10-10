Antetokounmpo pabilin sa Bucks

Giputol ni Giannis Antetokounmpo ang mga hugonhugon kabahin sa posible niyang pagbalhin og timbang pinaagi sa pagklaro nga nakatutok ug determinado siyang magpabilin sa Milwaukee Bucks sa 2025-26 season sa National Basketball Association (NBA).
“I’m locked in to this team. I’m locked in to these guys, to this group and to this coaching staff and to myself,” matod sa two-time MVP.
Hinuon gipasabot ni Anetokounmpo nga kon mahitabo nga mausab ang iyang hunahuna, kini gumikan kay usa lang siya ka normal nga tawo. / Gikan sa wires