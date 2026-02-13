Antetokounmpo pulihan ni Fox

Gipili si San Antonio Spurs guard De'Aaron Fox aron mopuli sa luna ni Milwaukee Bucks superstar Giannis Antetokounmpo sa nagkaduol nga National Basketball Association (NBA) All-Star Game.
Si Fox kinsa mahisakop sa USA Stripes, moduwa sa iyang ikaduhang All-Star Game nga una niyang nasinati niadtong 2022-23 season.
Sa kasamtangang season, si Fox nag-average og 19.4 puntos, 6.3 assists ug 3.8 rebounds.
Dili makaduwa si Antetokounmpo gumikan kay nagpaalim pa siya sa iyang angol (right calf stain) nga iyang nasinati niadtong Enero 23. / Gikan sa wires