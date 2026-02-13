Superbalita Cebu

Antetokounmpo pulihan ni Fox

Gipili si San Antonio Spurs guard De'Aaron Fox aron mopuli sa luna ni Milwaukee Bucks superstar Giannis Antetokounmpo sa nagkaduol nga National Basketball Association (NBA) All-Star Game.

Si Fox kinsa mahisakop sa USA Stripes, moduwa sa iyang ikaduhang All-Star Game nga una niyang nasinati niadtong 2022-23 season.

Sa kasamtangang season, si Fox nag-average og 19.4 puntos, 6.3 assists ug 3.8 rebounds.

Dili makaduwa si Antetokounmpo gumikan kay nagpaalim pa siya sa iyang angol (right calf stain) nga iyang nasinati niadtong Enero 23. / Gikan sa wires

