Anti-corruption rally gipangandaman

Nangandam na ang kapulisan sa Siyudad sa Sugbo sa anti-corruption rally nga himuon sa nagkalainlaing sektor sa katilingban unya sa Dominggo, Nobiyembre 30, 2025.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jose Losbaños, ang information officer sa Cebu City Police Office (CCPO), nga giandam na ang mga sakop sa Civil Disturbance Management (CDM) team nga mobantay sa dapit diin ilusad ang mga programa.
Lakip sa ilang ipakatap ang mga sakop sa Tactical Motorcycle Riding Unit ug mga uniformed personnel nga magsilbing perimeter security aron maseguro nga hapsay ug walay mahitabong kasamok sa maong kalihukan.
Gipasalig sa CCPO nga ilang ipatuman ang maximum tolerance ug irespeto ang tanang katungod sa mga Sugboanon nga mopadayag sa ilang yangungo ngadto sa gobiyerno.
Wala una mohatag og impormasyon si Losbaños kon pila ka polis ang ilang ipakatap apan iyang gipaneguro nga gatusan ang ilang i-deploy, wala pay labot sa ubang ahensiya sa gobiyerno sama sa Cebu City Transportation Office, Traffic Enforcement Unit, Bureau of Fire, ug Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office.
Awhag sa kapulisan sa mga raliyesta nga mosunod sa lagda sa gobiyerno ug dili babagan ang kadalanan aron dili makamugna og trapiko.
Duha ka adlaw sa dili pa ang anti-corruption rally, isaka na sa Philippine National Police ang ilang alert status gikan sa normal ngadto sa heightened alert tibuok Pilipinas.
Wala hinuon maka- monitor ang kapulisan nga dunay hulga sa seguridad ang maong rally. / AYB