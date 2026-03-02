Anti-criminality operations: Sobra 500 ka tawo gidakop sa Central Visayas

Kapin 500 ka indibidwal ang nasikop sa gilusad nga anti-criminality operations sa Police Regional Office (PRO) 7 sa katapusang semana sa Pebrero.
Sa datos nga gipahibalo sa PRO 7, nakasakmit sila og 412.57 gramos sa gituohang shabu nga mokantidad sa P2.8 milyunes ug 22.15 gramos nga pinaugang dahon sa marijuana, ingon man nakasikop og 240 ka mga drug suspects.
Gipakusgan sab sa kapulisan ang paggukod sa mga pinangita sa balaod nga niresulta sa pagkasikop sa 169 ka
wanted persons lakip na niini ang 39 nga giila nga most wanted.
Sa ilang kampanya batok loose firearms, 59 ka lain-laing kalibre sa armas, usa ka Granada, ug 122 ka bala ang nasakmit, samtang 29 ka indibidwal ang nasikop.
Gipalambo sab sa PRO 7 ang ilang Oplan Katok operations, diin kadtong mga lehitimo nga gun holders nga wala pa maka-renew sa ilang lisensiya, gihangyo nga itahan lang una ang ilang mga armas.
Sa ilang kampanya batok illegal gambling, 72 ka sugarol ang ilang napusasan ug P9,244 nga kuwarta sa sugal ang nasakmit.
“These results reflect the dedication of our personnel in keeping communities safe. The seizure of illegal drugs and firearms, along with the arrests of criminals, demonstrates our proactive, intelligence-driven approach. PRO 7 will continue to intensify operations and work closely with the public to ensure a safer Region 7,” saysay ni Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa PRO 7.
Subling giawhag ang publiko nga mo-report dayon sa ilang labing duol nga police station kon aduna silay mabantayan nga ilegal nga kalihukan sa ilang dapit aron magpabilin ang kahusay ug kalinaw sa matag lokalidad sa tibuok Central Visayas. / AYB