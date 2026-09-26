Anti-disinformation bill ‘hulga’ sa press freedom

Nagpahayag og bug-at nga kabalaka ang mga eksperto sa media ug legal sa Sugbo batok sa gidusong Anti-False Information Bill sa Kongreso tungod sa hulga niini sa kagawasan sa pagpahayag ug pagpadayag.
Atol sa press conference sa Cebu Citizens Press Council (CCPC) sa MBF Cebu Press Center niadtong Septiyembre 24, 2026 nunot sa pagsaulog sa Cebu Press Freedom Week, nagpasidaan ang mga eksperto sa peligro sa maong balaodnon.
Subay niini, gipresentar ni Atty. Ian Vincent Manticajon, senior lecturer ug eksperto sa media law, ang usa ka draft resolution sa CCPC nga naglatid sa ilang mga obserbasyon ug pagsaway batok sa maong balaodnon.
Gipadayag ni Manticajon nga paspas nga gipalusot ang maong lakang sa lehislatura ug hapit na kini mahimong balaod bisan og wala makonsulta ang media sa mga probinsya.
“Hapit na kini mahimong balaod tungod kay napasar na kini sa House of Representatives sa ikatulong pagbasa,” matod ni Manticajon sa pakighinabi sa Superbalita.
“Sa higayon nga mapahiuyon na, mahimo na kini nga enrolled bill alang sa pagpirma sa Presidente. Hapit na kaayo kini sa finish line, apan namatikdan namo nga ang media, ilabi na ang community media, wala gyud konsultaha. Wala’y public hearings nga giimbitar bahin niining partikular nga balaodnon,” dugang niya.
Matod niya nga peligroso ang pagdali sa pagpasa sa maong lakang.
“Sa higayon nga mahimo na kining balaod, mahimo kini nga ipailalom sa constitutional question atubangan sa Supreme Court, o mas grabe pa, mahimo kini nga abusaron,” pasabot niya.
Suma sa eksperto, ang mga probisyon nga naghatag sa gobiyerno og gahom sa pagtangtang sa content, pagpahamtang og silot nga kriminal, ug ang dili klarong mga definition moresulta og kahadlok sa mga mamahayag ug makadaot sa demokrasya.
Gipatin-aw usab niya nga ang paghatag sa administrative power sa mga ahensya sa gobiyerno aron makapangayo og pagtangtang sa online content nga walay pagtugot o oversight gikan sa korte usa ka matang sa censorship ug pagsupak sa due process.
Dugang ni Manticajon nga dili klaro sa draft ang proseso sa pagrepaso ug pag-apelar. / ABC