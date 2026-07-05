Antivenom alang sa mga pinaakan sa bitin nadawat na sa Kapitolyo

Nadawat na sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo ang labing una niining supply sa polyvalent antivenom niadtong Biyernes, Hulyo 3, 2026, nga nagpalambo sa daling pag-atiman sa mga biktima sa pinaakan sa bitin sa tibuok probinsya.
Ang antivenom, nga adunay brand name nga Taradoc, ipang-apod-apod nga walay bayad sugod sunod semana sa upat ka mga pasilidad nga gidumala sa Kapitolyo, ang Cebu Provincial Hospitals (CPH) sa Balamban, Bogo, Danao, ug Carcar.
"Through the leadership of Gov. Pam Baricuatro, we continue to strengthen emergency services so that more Cebuanos can receive the care they need closer to home," asoy ni Capitol Health Consultant Elisse Nicole Catalan.
Mao kini ang labing unang higayon nga ang mga probinsyal nga ospital sa Sugbo nag-stock og polyvalent antivenom.
Lahi sa mga monovalent nga opsyon, nga alang lang sa usa ka matang sa bitin, ang Taradoc makaayo sa mga pinaakan gikan sa King Cobra (banakon), Philippine Cobra, ug Samar Cobra.
"Snakebites remain a serious and often underreported public health concern, particularly in rural communities where timely treatment can save lives," dugang ni Catalan.
Ang mga personahe sa upat ka probinsyal nga ospital bansay na sa pagsusi ug pagdumala sa mga kaso sa pinaakan sa bitin. Ang mga pasiyente nga madala sa mas gagmay nga mga district hospital mahimong i-refer pinaagi sa network sa probinsyal nga ospital.
"This is one more step toward a stronger, more responsive provincial healthcare system where no Cebuano is left behind," matod ni Catalan.
Bisan pa nga mamahimong makuha ang antivenom sa tibuok network, ang kasamtangang permiso alang sa pagtipig ug paggamit niini limitado pa lang sa upat ka nag-unang mga probinsyal nga ospital.
Ang matag pasilidad kinahanglang makakuha og kaugalingong permiso sa dili pa gamiton ang antivenom.
Gipasalamatan ni Catalan si Second District Board Member Stanley Caminero sa pagpangulo sa pagpalit ug sa pagduso nga makasulod kini nga mga stock sa mga ospital nga gidumala sa Kapitolyo. / CDF