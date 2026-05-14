Anunoby miapil na pagpraktis apan…

Nibalik na og praktis ang New York Knicks kagahapon, Huwebes, Mayo 14, 2026 (PH time) human nila sayong gipalagpot ang Philadelphia 76ers sa ilang Eastern Conference semi-finals series, 4-0, sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Ang usa sa mga pambato sa Knicks nga si OG Anunoby igo ra niapil og gamay nga tipik sa ilang praktis kay gikan kini sa hamstring injury, nga maoy hinungdan nga wala kini nakaduwa sa katapusang duha ka mga duwa sa conference semi-finals.
Hinuon, aduna pa’y igong higayon aron hingpit nga maalim ang angol ni Anunoby kay wa pa nahuman ang laing East semis tali sa Cleveland Cavaliers ug Detroit Pistons. / Gikan sa wires