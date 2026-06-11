Anunoby posibleng mapiling Finals MVP

Napalig-on ni New York Knicks forward OG Anunoby ang iyang purohan sa inilugay sa National Basketball Association (NBA) Finals MVP award.
Human sa upat ka mga duwa sa finals series, diin naglabaw ang Knicks batok sa San Antonio Spurs, 3-1, nag-average si Anunoby og 23.8 puntos, 4.0 rebounds, ug 1.3 assists.
Ang labing lig-ong karibal ni Anunoby sa inilugay ning maong pasidungog mao ang iyaha ra sab kauban nga si Jalen Brunson, kinsa nag-average og 29.5 puntos, 4.5 rebounds, ug 5.0 assists.
Labaw man tuod si Brunson sa stats apan posibleng modaog si Anunoby sa botasyon sa media ug mismong mga magduduwa, nga apil sa basihan sa pagpili og mananaog ning pasidungog. / Gikan sa wires