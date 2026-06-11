Apil sa watchlist sa Bohol PNP, nadakpan

Nabalhug sa bilangguan ang usa ka giilang drug personality nga nalakip sa watchlist sa Philippine National Police (PNP) human madakpan sa usa ka buy-bust niadtong Lunes sa gabii, Hunyo 8, 2026, sa Purok 2, Barangay Booy, Tagbilaran City.
Ang suspek giila sa alyas nga “Bali”, 31, ug residente ra usab sa maong dapit.
Ang malampusong operasyon gihimo sa mga sakop sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Bohol Police Provincial Office (BPPO) inabagan sa Tagbilaran City Police Station.
Nakuha gikan sa dinakpan ang 16.4 gramos nga gituohang shabu nga dunay standard drug price nga P111,520.00, usa ka cellular phone ug ang motorsiklo nga gigamit sa paghatod sa ilegal nga drugas.
Kasamtangan anaa sa kustodiya sa Tagbilaran City Police Station ang suspek ug pasakaan og kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002).
Nidayeg si Police Colonel Patricio Degay Jr., ang hepe sa BPPO, sa kadasig sa iyang mga sakop nga miresulta sa pagkasikop sa maong drug personality.
Suma ni Degay, ang maong kalampusan kabahin sa ilang kampanya nga pakunhuran ang ilegal nga drugas aron masiguro ang malinawon, hapsay, ug luwas nga komunidad sa tibuok probinsya sa Bohol. / AYB