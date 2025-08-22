Apilasyon sa Sarsalejo, gibasura

GIBASURA sa Regional Trial Court ang giapilar nga kaso ni Arne Aballe Sarsalejo, ang tag-iya sa Sarsalejo Security Agency ug gipalig-on ang unang desisyon sa Municipal Tial Court pagkombikto kaniya.
Kini subay sa pasangil paglapas sa Social Security System Law.
Una na nga gidesisyonan sa MTC Branch 1 sa Dakbayan sa Mandaue niadtong Enero 9, 2025, nga sad-an si Sarsalejo tungod sa wala pagbayad sa kontribusyon sa SSS sa usa sa ilang guwardiya.
Sa desisyon ni Judge Fruto Teodorico III sa RTC Branch 86 sa Siyudad sa Mandaue pinetsahan niadtong Agusto 12, 2025 , gibasura ang apilasyon ni Sarsalejo.
Sa pagtuo nga makalingkawas sa maong kaso niapilar si Sarsalejo sa RTC aron usbon ang desisyon sa MTC human nga niatras ang usa ka reklamante sa kaso. Apan nipasabot ang korte nga ang pag-atras sa pribadong reklamo dili makapawagtang sa criminal nga responsibilidad sa usa ka akusado sa usa ka public crime nga mao ang paglapas sa balaod sa SSS.
Giingong duna pay daghang mga kaso nga giatubang ang Sarsalejo Security Agency sa susamang paglapas sa balaod sa SSS nga gituohan nga mogawas sa mosunod nga mga buwan. / AYB / GPL