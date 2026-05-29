Apl.de.ap misuporta pagpahiuli sa watershed sa Dakbayan sa Sugbo

Gipahayag sa Grammy Award-winning artist nga si Allan Pineda Lindo, o mas nailhan nga Apl.de.ap, nga ang iyang kaikag sa agrikultura ug adbokasiya sa kalikupan naggikan sa iyang kasinatian sa kakabos sa iyang pagkabata didto sa Pampanga.
Gipaambit niya kini dungan sa iyang pagtambong sa paglusad sa Handuraw Panaw Project sa Sugbo niadtong Huwebes, Mayo 28, 2026.
Namahayag sa usa ka press conference didto sa usa ka beach resort and spa, gipaambit sa artista kon giunsa sa iyang sayong kinabuhi isip apo sa usa ka mag-uuma pag-umol sa iyang koneksyon sa agrikultura, sustainability, ug pagpanalipod sa kalikupan.
Nahinumdom ang Grammy Award-winning artist nga nagdako siya nga walay kuryente, naggamit og lampara sa gabii, naghakot og tubig aron makatabang sa iyang pamilya, ug nagtrabaho sa umahan kauban ang iyang apohan ug ilang mga kabaw.
Gipadayag sab niya nga nagdako siya nga legally blind ug naglisod sa eskwelahan sa wala pa siya nibalhin sa Estados Unidos pinaagi sa usa ka adoption support program, diin sa ulahi iyang kaubang natukod ang Black Eyed Peas.
Bisan pa sa iyang kalampusan sa musika, matod ni Apl nga ang pandemya sa Covid-19 maoy nagtukmod kaniya sa pagbalik sa pagpanguma ug sa mga paningkamot alang sa pagpatunhay sa kalikupan.
Matod sa artista, mas naugmad pa ang iyang adbokasiya sa kalikupan human makatabang sa pagkat-on bahin sa global soil degradation ug mga malungtarong pamaagi sa pagpanguma.
Kini ang nagdala kaniya ug sa iyang team sa pagsuhid sa biochar technology ug mga proyekto sa agroforestry sa Pilipinas.
Sumala ni Apl, ang ilang mga inisyatiba nagtumong sa pagtabang sa mga mag-uuma nga makamugna og dugang kita samtang gipapaspas ang pagpalambo sa kalidad sa yuta ug pagpatunhay sa kalikupan pinaagi sa mga pananom sama sa lubi, kamunggay, kakaw, ug kape.
Iyang gidugang nga daghang mga mag-uuma ang nagpabilin nga dili makita sa sistema, nga nakabsan sa access sa teknolohiya ug pinansyal nga visibility bisan pa nga sila mahinungdanon kaayo sa produksyon sa pagkaon.
Ang Handuraw Panaw Project, sa pakigtambayayong sa Omste Ventures, nagtutok sa watershed restoration, pag-conserve sa kalikupan, ug mga inisyatiba sa pagpatunhay nga nakabase sa komunidad sa Sugbo.
Atol sa kalihukan, gihulagway sa steward sa Handuraw Panaw Project nga si Sarah Queblatin ang inisyatiba isip usa ka panaw sa pagpangulo, panaw sa pagkat-on, ug buhing laboratoryo nga nagtumong sa paghiusa sa mga komunidad, unibersidad, mga tigpasiugda sa kalikupan, ug mga lokal nga kagamhanan.
Matod ni Queblatin, ang proyekto nagtinguha sa pagpalig-on sa ecosystem leadership ug pagpasiugda sa hiniusang aksiyon sa kalikupan pinaagi sa mga learning sites, agroforestry, pagpasig-uli sa watershed, ug malungtarong mga pamaagi sa komunidad.
Gidugang niya nga ang inisyatiba nagtumong sab sa pagsuporta sa mga kasamtangang grupo sa kalikupan ug pagpalambo sa mga panagtambayayong nga nakatutok sa reforestation, pagpanalipod sa biodiversity, ug regenerative agriculture . / April Vince Villacorta & Jasmine Vergantiños, CNU Interns