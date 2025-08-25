Aplikasyon ni Kobe giatangan sa PBA

Tulo na lang ka mga adlaw sa dili pa deadline apan kadaghanan sa dekalidad nga mga magduduwa wala pa ningsumiter sa ilang aplikasyon alang sa 2025 Philippine Basketball Association (PBA) Rookie Draft.
Lakip sa mga giatangang manugdulod sa PBA mao sila si Kobe Paras, Jason Brickman, DJ Fenner, Juan Gomez De Liano, Michael Philips, Remy Martin, ug 6-foot-10 Fil-Am CJ Lane.
Matod sa usa ka PBA insider, gilaumang magsunodsunod pagsumiter ang nangahisgutan sa ilang aplikasyon, usa o duha na lang ka mga adlaw sa di pa ang deadline nga gikatakda karong Biyernes, Agusto 29.
Ang mismong drafting ipahigayon karong Septiyembre 7. / ESL