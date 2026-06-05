Apo sikop human gituok ang lolo nga nakig-away sa asawa

Nabalhog sa Inayawan Police Station ang usa ka 26-anyos nga lalaki human niya tuk-a ang iyang 65 anyos nga apohan ala 1:00 sa hapon, Huwebes, Hunyo 4, 2026, sa Tabura Street, Barangay Poblacion Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek giila nga si John Dharelle Sevilla, nagpuyo ra sab sa maong dapit, samtang ang biktima mao ang iyang apohan nga si Raul, 65.
Sa imbestigasyon sa Inayawan Police Station, nasayran nga nagkalalis ang biktima ug ang asawa niini. Apan ang apo nga si John nga nakadungog nilaban sa iyang apohan nga babaye ug iyang giduol ang iyang lolo dayong tuok niini.
Tungod sa kadugay sa iyang pagtuok, hapit makuyapi ang biktima hinungdan nga nanawag na ang iyang mga uyoan ug iyaan sa Inayawan Police Station aron siya ipadakop.
Giangkon sa suspek nga iyang natuok ang iyang apohan tungod kay wala na siya makaagwanta nga nagtan-aw sa panaglalis sa duha.
Naluoy matod pa siya sa iyang apohang babaye nga gibanghagan pag-ayo sa biktima.
Ang panaglalis sa magtiayon nagsugod lang tungod sa yawe nga nawani pagbutang. Apan sa dihang nakit-an na kini, gilabay kini sa bana sa gawas sa balay ug gipapunit sa iyang asawa.
Dinhi na matod pa siya nasuko ug gipangutana ang iyang lolo kon nganong iya tong gibuhat.
“Akong giingnan giunsa man nimo si mama? Mao to nibanghag man sad siya dayon mao to natuok nako siya,” matod ni John Dharelle.
Giangkon ni John Dharelle nga tulo na ka higayon nga nagkaengkwentro sila sa iyang apohang lalaki tungod kay estrikto kini.
Hinuon, nagmahay si John Dharelle ug nangayo og pasaylo sa iyang lolo ug nisaad nga dili na niya usbon iyang gibuhat.
Naluoy siya sa iyang anak nga bata pa nga way moatiman kon ugaling ipapriso siya sa iyang apohan.
Kasong Attempted Parricide ang ipasaka sa Inayawan police batok sa suspek. / AYB