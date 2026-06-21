Apolinar midaog na gyud sa Japan

Nakalangkat og unang daog si Pete Apolinar didto sa nasod sa Japan human niya gipatulog pinaagi sa third-round stoppage si Ryusei Ishii niadtong Hunyo 19, 2026, didto sa Edion Hisaya Plaza sa Nagoya, Japan.
Kini ang labing unang tam-is nga kadaogan ni Apolinar sa Japan human sa iyang unom ka suway.
Giwagtangan og panimuot ni Apolinar si Ishii sa 2:29 mark sa ikatulong round sa ilang gikatakdang 8-round bout.
Sa edad nga 31, lima ka sagunson nga pildi ang nasugatan ni Apolinar sa Japan sa wala pa niya hingpit nga nakuha ang maong daog.
Tungod niini, nisaka ang record ni Apolinar ngadto sa 20-7-1 uban ang 13 ka knockouts, samtang nahagsa ang baraha ni Ishii sa 12-10-1 (9 KOs).
Wala sab magpauwahi ang iyang mga teammates sa Zip-Sanman Wellness Center sa Cebu City nga silang Alex Santisima Jr. ug Kiyoto Narukami kinsa nanguha sab og paborableng resulta.
Gipakamang ni Santisima Jr. (13-2, 7 KOs) ang Japan-based Pinoy nga si Richard Pumicpic (23-16-3, 7 KOs) sulod lang sa unang round. Samtang si Narukami (6-2-1, 3 KOs) nagpayanog human niya gipahunong si Ryoto Maekawa (12-5-1, 8 KOs) sa ikaupat nga round.
Human sa away si Narukami, usa ka taga-Japan nga nabase ug nagpuyo na sa Sugbo, pormal nga nianunsiyo sa social media nga moretiro na siya sa boksing sa edad nga 23 anyos. / EKA