Apolinar milangkat sa Asia-Pacific belt sa Japan

Gibihag sa Cebu-based boksidor Pete Apolinar ang Hapon nga si Shunpei Ohata human gipahunong ang iyang kontra sa ikasiyam nga round aron sakmiton ang World Boxing Organization (WBO) Asia-Pacific featherweight title niadtong Sabado, Septiyembre. 26, 2026, didto sa FujisanMesse sa Fuji, Shizuoka, Japan.
Tungod sa agresibo nga atake ni Apolinar napugos ang kampo ni Ohata nga iitsa ang puti nga tuwalya ug gihunong dayon sa referee ang sangka 2:11 sa ikasiyam nga round.
Sa sayong bahin nipakita na sa iyang kusog si Apolinar diin gipahalok niya sa salog si Ohata sa third round. Apan wa magpalupig ang Hapon kay nibalos kini og tumba sa Pinoy boksidor sa ikalima nga round.
Apan ang uwahing katawa nakuha ni Apolinar sa ikasiyam nga round pinaagi sa makusog nga kumo nga nipakirig sa iyang kontra.
Tungod sa maong kadaugan, misaka ang record ni Apolinar ngadto sa 21-7-1 uban ang 14 ka knockouts, samtang si Ohata nahagsa sa 8-2 uban ang lima ka knockouts.
Sa laing bahin sa maong fight card, napakyas ang Japan-based nga Filipino contender nga si Mark Vicelles sa iyang tinguha nga mahimong kampeon sa kalibutan human siya ma-technical knockout sa ikaduhang round batok sa IBF light-flyweight king nga si Thanongsak Simsri.
Nindot ang sugod sa 30-anyos nga si Vicelles sa first round gamit ang iyang kaagresibo, apan nakakuha sa iyang timing ang Thai champion sa second round ug nipatugpa og pwerte katin-aw nga right straight nga nipatumba sa Pinoy challenger. Bisan pa man og nakatindog si Vicelles, napalukapa na usab siya og usab sa laing kusog nga katungod ni Simsri.
Gipakita ni Vicelles ang iyang dakong kasingkasing human nitindog pag-usab, apan gidasmag man dayon siya sa 26-anyos nga si Simsri og sunod-sunod nga kumo nga niguba sa iyang depensa. Kini maoy nitugad kang referee Koji Tanaka nga pundohon ang duwa sa 2:05 nga marka sa ikaduhang round.
Misaka ang impresibong card ni Simsri ngadto sa 41-1 uban ang 36 ka knockouts, samtang si Vicelles nahulog sa 21-3-2 uban ang 11 ka knockouts.
Sunod nga idepensa ni Simsri ang iyang bakos batok sa No. 1 contender nga si Regie Suganob sa sayong bahin sa sunod tuig. / EKA