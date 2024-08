Apolinario manuktok sa IBF title

Dugangan og suway ni Dave Apolinario ang boxing world titles sa Pilipinas sa iyang pagpakigbatok ni Mexican Angel Ayala karong Sabado, Augsto 10, 2024 (PH time) sa inilugay sa bakanteng International Boxing Federation (IBF) flyweight belt sa Restaurante Arroyo sa Mexico City, Mexico.

"He's ready. He easily made weight," matod sa promoter ni Apolinario nga si Sanman Promotions CEO JC Manangquil sa interbyu sa SunStar Cebu. Si Apolinario nitimbang og 111.6 pounds samtang si Ayala nitimbang og 110.8 pounds. "He has be patient. He needs to use his speed and footwork. I think speed is the key," dugang ni Manangquil.

Si Apolinario, 25, usa sa mga sumosulbong nga boksidor sa Pilipinas. Nihimo siya og langas human sa iyang 1st round knockout nga kadaugan batok kang South African veteran Gideon Buthelezi aron dag-on ang International Boxing Federation (IBO) flyweight belt sa South Africa.

Ang IBO usa ka minor world boxing sanctioning body. Human niini, niposte pa og dugang tulo ka sunodsunod nga kadaugan si Apolinario una niya nakuha kining oportunidad nga makapanuktok sa world title.

Si Ayala, 24, usa sab ka sumosulbong nga boksidor sa Mexico. Ang duha ka mga boksidor pulos wala’y pilde. Naghupot si Apolinario og 20-0, 14KOs nga rekord samtang si Ayala adunay 17-0, 7KOs nga baraha.

Kon modaog si Apolinario ning awaya, hayan makasunod siya sa lakang sa kasamtangang world champions sa Pilipinas nga sila si World Boxing Council (WBC) minimumweight king Melvin Jerusalem ug IBF minimumweight titleholder Pedro Taduran. / EKA