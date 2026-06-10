Aquino miawhag sa gobiyerno nga sulbaron ang isyu sa flood control

Giawhag ni Senador Bam Aquino ang mga ahensiya sa gobiyerno nga sulbaron dayon ang kaylap nga anomaliya sa mga proyekto sa flood control sa nasod sa dili pa kini hingpit nga pagahukman sa publiko kinsa wala pa makalimot sa grabeng pagbaha sa miaging tuig.
Sa iyang manifestation sa pagdungog sa Senate Blue Ribbon Committee niadtong Lunes, gipasiugda ni Aquino nga ang isyu sa flood control dili usa ka butang nga angay lang kalimtan ug ilubong sa kalimot. Dungan sa pagsugod sa ting-ulan nga naghatod na og pagbaha sa Metro Manila, Sugbo, Iloilo, ug uban pang dapit, iyang gipahingusgan nga ang panahon mismo ang mopahinumdom sa mga lungsoranon sa wala matubag nga isyu sa korapsiyon sa nasod.
“Hindi po nakakalimutan ang flood control… dahil meron pong magpapaalala sa atin ng flood control: ang panahon. Kapag bumabaha na po sa buong kapuluan, maaalala ng tao itong issue na ito at iisipin nila, mayroon bang nangyari?”
Nanawagan ang senador sa Department of Justice (DOJ), National Bureau of Investigation (NBI), ug Office of the Ombudsman nga molihok nga duna’y “urgency” o dinaliang pagtagad.
Pahinumdom ni Aquino, padulong na ang unang anibersaryo sukad gihisgutan sa Pangulo sa iyang State of the Nation Address (Sona) ang maong isyu, mao nga panahon na aron patubagon ang mga “big fish” o mga dagkong isda luyo sa gitawag niya nga usa sa labing dakong kawat sa kasaysayan sa nasod.
“Mag-iisang taon na po yan, next month na po yan. Kaya wag na po nating paabutin ng isang taon, na yung pinakamalalaking isda ay hindi po nahuhuli. At sana po gawin po natin yan na wala ho tayong kinikilingan. We follow the law, we follow where the evidence lead us, at gawin ho natin yung nararapat.”
“Mahalaga po na seryosohin natin ito, isa po ito sa pinakamalaking nakawan sa buong kasaysayan ng bansa.”
Dungan sa panawagan alang sa tulubagon, gihisgutan sab ni Aquino ang panginahanglan sa dinaliang tabang alang sa mga biktima sa linog sa Mindanao, ilabi na ang pag-ayo sa mga tunghaan alang sa mga kabataan.
“Napakarami pong issue, napakarami pong krisis. Ngayon lang po, nagkaroon ng earthquake sa Mindanao, at marami ho sa amin pagkatapos ng hearing na ito ay aaksyunan na rin po ang iba’t ibang pwedeng gawin doon.”
Tungod kay nagsugod na ang klase, gipadayag ni Aquino nga kinahanglang iprayoridad ang kaluwasan sa mga magtutungha ug ang rehabilitasyon sa mga nangaguba nga lawak-tulunghaan. Matod niya nga ang epekto sa korapsiyon og ang kadaot nga dala sa linog parehong nanginahanglan og paspas nga aksiyon gikan sa kagamhanan.
Samtang, subling giawhag ni Aquino ang 18 ka mga bodyguard nga wala pa niatubang sa komite nga motambong sa mga mosunod nga pagdungog aron makapamahayag sila ubos sa panumpa.
“Marami ho tayong tanong, at ang mga tanong natin ay para po sa 18 bodyguards na hinihikayat pa rin po nating mag-attend dito po sa ating meeting. Eventually, magiging hearing po ito at under oath, mapaguusapan po yung kanilang sinasabi at malalaman po natin ang katotohanan.”
Sa katapusan, gipalig-on ni Aquino nga ang tiunay nga serbisyo publiko mao ang pagpamatuod nga ang balaod para sa tanan, ilabi na sa mga nalambigit sa sistematikong korapsyon. Matod niya, dili angay isakripisyo ang ugma sa mga Pilipino para lang protektahan ang mga tawo nga nagpahimus sa pagsalig sa katawhan. /PR