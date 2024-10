ARAL program alang sa mga tinun-an nga lisod sa pagtuon

Gipirmahan ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang balaod nga nagtukod sa Academic Recovery and Accessible Learning (ARAL) Program alang sa mga estudyante sa K-12 sa Pilipinas.

Ang usa sa mga nangamahan sa balaod, si Cebu City Kongresista Edu Rama Jr., nagpahayag sa iyang pasalamat sa Presidente sa pagpirma sa Bicameral Conference Committee version sa balaodnon gikan sa Senado ug sa House of Representatives.

“Malipayon kaayo kita tungod kay dako kini og tabang sa atong mga estudyante sa Kindergarten hangtod sa Grade 10 kon gikinahanglan nila og dugang nga pagtuon sa mga nag-unang subject sama sa pagbasa, matematika, ug siyensya,” matod ni Kongresista Rama sa Cebu City South District.

Gibutyag sa kongresista nga ubos sa bag-ong balaod, ang mga estudyanteng naglisod sa pipila ka subject mahimong makapangayo og tabang gikan sa gobyerno pinaagi sa libre ug epektibong programa nga makapauswag sa ilang abilidad sa pagkat-on. Ang tumong niini mao ang pagsiguro nga ang mga estudyante nga naglisod sa pagbasa, matematika, ug siyensya nga madungan ang kahibalo nga maoy katuyoan sa Department of Education (DepEd).

Ang ARAL Program Act magamit sa mga estudyante gikan sa Kindergarten hangtod Grade 10 nga nag-eskwela sa mga publikong tunghaan ubos sa DepEd nga: (1) mibalik o mobalik sa eskwela human og kapakyasan; (2) ubos sa minimum proficiency levels nga gikinahanglan sa pagbasa, matematika, ug siyensya; ug (3) nangapyas sa mga eksamin ug testing nga gi-assess sa mga magtutudlo atol sa tuig.

Ang mga estudyanteng makab-ot ang minimum proficiency levels mahimong mosulod sa supplemental classes ubos sa ARAL Program atol sa summer breaks.

Gipahiluna sa programa ang mga nag-unang abilidad ubos sa K to 12 Basic Education Curriculum, lakip na ang pagbasa ug matematika alang sa Grades 1 hangtod 10, ug siyensya alang sa Grades 3 hangtod 10.

Nagpahayag ang Seksyon 5 sa balaod, “Ang pagbasa ug matematika ang ipa-prayoridad sa ARAL Program aron mapaayo ang critical ug analytical thinking skills sa mga estudyante. Alang sa mga estudyante sa Kindergarten, magpokus kini sa pagtukod sa foundational skills aron mapalig-on ang ilang abilidad sa literacy ug numeracy.”

Ang mga estudyanteng enrol sa programa ipaubos pinaagi sa Learner Information System (LIS) sa DepEd.

Ubos sa balaod, ang tanang magtutudlo ug para-teachers nga magserbisyo isip tutors sa programa pagabayran. Ang alang sa magtutudlo mao ang mga nakakuha sa Licensure Examination for Teachers apan wala nakapasar, apan gi-isyuhan og espesyal nga permit sa Board for Professional Teachers nga nagpakita sa ilang area of assignment.

Ang mga sesyon mahimong ipahigayon pinaagi sa face-to-face instruction, online tutorials, o blended learning approaches.

Gipadayag ni Kongresista Rama, “Ang atoang katuyoan niini mao ang pagtabang sa atong mga estudyante diha pa lamang sa Kindergarten hangtod sa Grade 10, kon makita sa teacher nga galisod, tumong sa balaod nga matubag kini aron mapalambo. Atong palig-onon ang atong mga estudyante samtang naga-eskuyla pa sa K to 12, ug andam ang ARAL Program motabang sa mga naglisod, libre pud kini.” / PR