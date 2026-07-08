Aranas mosagubang og lisod nga tahas sa South Africa

Sagubangon sa batan-ong Sugboanong boksidor nga si Jemuel Aranas ang labing malisod niyang tahas sa iyang pagpakigbatok ni kanhi world champion South African Phumelela Cafu sa usa ka 10-round bout karong Agusto 1, 2026, sa Johannesburg, South Africa.
Si Aranas, 21, kinsa lumad nga taga Carcar City, Cebu, nagtinguha sa iyang ikatulong sunodsunod nga kadaugan.
Sa niagi niyang duha ka mga duwa, gilupig ni Aranas sila si Renoel Pael ug Jeric Noynay. Sa iyang kadaugan ni Noynay nga gipahigayon niadtong Mayo 9 sa Cebu Coliseum, naangkon ni Aranas ang World Boxing Foundation (WBF) Silver flyweight title.
Sa kinatibuk-an, si Aranas kinsa sakop sa Cebu-based Chao Sy Boxing Stable, adunay 9-3-1, 5KOs nga rekord. Sa iyang bahin, si Cafu nahimong world champion niadtong Oktubre 2024 pinaagi sa split decision nga kadaugan batok kang Japanese Kosei Tanaka.
Apan sa premiro niyang depensa sa World Boxing Organization (WBO) super flyweight title, nasugamak si Cafu sa 10th round TKO nga kapildihan batok ni American Jesse "Bam" Rodriguez.
Si Cafu naggunit og 11-1-3, 8KOs nga record. / ESL