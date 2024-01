Araneta mipakatulog si Magramo

Gipabuto ni Christian “The Bomb” Araneta ang ekplosibo nga kumo kang Arvin Magramo sa opening round sa ilang International Boxing Federation (IBF) light flyweight title eliminator nga maoy main event sa Kumbati 16 niadtong Biyernes sa gabii, Enero 26, Grand Ballroom, NUSTAR Resort and Casino, dakbayan sa Sugbo.

Ang solid nga right hook ni Araneta nga nitugpa sa ulo ni Magramo maoy mitapos sa duwa sa 1:50 mark sa opening round.

Matod pa ni Araneta, ang pambato sa Omega Boxing Gym, nga iya gyud gi-ampo nga makuha ang title eliminator kay kon napilde pa siya posible nga moundang na siya sa boksing.

“I’m very happy because we achieved what we’ve dreamed of. This is my third title eliminator and I was praying for this because I was about to quit if ever I lost this one. I thank the Lord for guiding me and I also thank my team,” saysay ni Araneta sa SunStar Cebu. “I didn’t expect it to be that quick because he was strong and talented. I thought that I’d give it my all if I connected with a punch and I timed it well.”

Napakyas si Araneta sa iyang unang duha ka world title eliminator.

Napilde siya kang Daniel Valladares sa fourth-round stoppage sa ilang IBF light flyweight title eliminator sa Mexico human siya nakakuha og shoulder injury niadtong 2019. Duha ka tuig human ato, napilde si Araneta sa controversial unanimous decision kontra Sivenathi Nontshiga sa South Africa.

Sa ikatulong higayon giseguro gyud sa 28-anyos nga anaa niya ang kadaugan ug gipakatulog ang kontra sa ring.

Nisaka ang rekord ni Araneta ngadto sa 24-2, 19 KOs, samtang si Magramo natagak sa 17-2, 11KOs

Sa co-main event, gipilde ni Japanese fighter Keita Kurihara (18-8-1, 16KOs) si kanhi world title contender Froilan Saludar pinaagi sa knockout sa ikawalo nga round aron makuha ang Oriental and Pacific Boxing Federation ug ang IBF Asia bantamweight nga bakos.