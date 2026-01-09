Archbishop Uy mipahimangno sa dili pagdawat og sponsorship gikan sa sugal

Nanawagan si Cebu Archbishop Alberto Uy sa mga organizer sa Sinulog Festival nga likayan ang pagdawat og tabang pinansyal o sponsorship gikan sa mga establisimento sa sugal.
Gipasabot sa Arsobispo nga ang Sinulog usa ka relihiyosong selebrasyon nga nakasentro sa debosyon sa Balaang Bata, ang Señor Santo Niño.
Sa iyang Facebook page nga “Maymay sa Magbalantay” niadtong Enero 9, 2026, gipahinumdoman ni Uy ang publiko nga ang Sinulog dili lamang usa ka aktibidad alang sa kultura o turismo, kondili usa ka espirituhanong kalihukan nga kinahanglang respetuhon ug panalipdan.
Matod ni Uy, ang pagdawat og pundo gikan sa sugal naghatag og nagkasumpaking mensahe sa mga magtutuo.
Ang Santo Niño nagsimbolo sa kaputli ug pagsalig sa Diyos, samtang ang sugal nalambigit sa bisyo.
Gitumbok sa Arsobispo nga ang sugal sagad hinungdan sa pagkaadik, pagkawala sa kuwarta, ug problema sa pamilya. Tungod niini, dili kini haom sa mga mithi sa maong festival.
Matod niya, dili mahimong magsangyaw ang Simbahan batok sa dautang bisyo samtang gitugotan ang usa ka sagradong selebrasyon nga pundohan sa mga industriya nga nalambigit niini.
Gipasabot sab nga ang sugal dako og dautang epekto sa mga kabos ug huyang nga sektor sa katilingban.
Matod niya nga dili maayo nga mangayo og suporta sa mga negosyo nga nakatampo sa kakabos ug pagkabungkag sa pamilya.
Nanawagan siya sa mga organizer nga mangita og mga partner o sponsor gikan sa mga institusyon nga naghatag og bili sa pagtuo, pamilya, ug komunidad. / CDF