Archbishop Uy misaad nga makigbatok sa korapsiyon

Liboan ka mga deboto ug miyembro sa komunidad ang mainitong nisugat kang Most Rev. Alberto “Abet” Uy, DD, ang bag-ong nainstalar nga Arsobispo sa Sugbo.
Nagdala sila og taas nga paglaom alang sa mas maluluy-on, inclusive, ug mas lig-on nga baruganan batok sa korapsiyon ubos sa iyang pagpangulo.
Si Archbishop Uy, 60, pormal nga na-appoint isip ikalimang Metropolitan Archbishop sa Archdiocese of Cebu human sa iyang Solemn Canonical Possession and Installation sa Cebu Metropolitan Cathedral niadtong Martes, Septiyembre 30, 2025.
Dihang nakig-istorya sa media, nisaad siya nga ubanan niya ang mga Sugboanon sa ilang pakigbatok sa tanang matang sa korapsiyon. Gipahayag niya ang iyang hingpit nga suporta sa padayong paningkamot sa pagpalambo sa integridad ug pagkaresponsable sa kagamhanan.
“Isip bag-ong Arsobispo, akong gisultihan ang mga Sugboanon, uban ako nila sa atong adbokasiya batok sa bisan unsang matang sa korapsiyon, dili lang ang isyu sa ghost projects,” matod ni Uy. “Dunay daghang matang sa korapsiyon nga kinahanglan natong trabahuon. Isip ilang obispo, uban ako nila niining kampanya batok sa korapsiyon.”
Bahin sa political dynasties, supak sab si Uy niini.
Iyang gihisgutan nga ang mga obispo sa Simbahan nagkampanya na aron mapahunong ang political dynasties tungod kay kasagaran niini mosangpot sa korapsiyon.
Gipadayag sab niya ang kamahinungdanon sa edukasyon.
Matod niya, ang Simbahan mohimo og mga seminar aron matabangan ang mga tawo nga maedukar tungod kay ang edukasyon maoy yawe sa pagdiskubre sa kamatuoran.
Si Archbishop Uy gi-appoint ni Pope Leo XIV isip bag-ong pangulo sa Archdiocese sa Sugbo niadtong Hulyo 16. Gisundan niya si Cebu Archbishop-Emeritus Jose Palma kinsa nag-alagad gikan 2011 hangtod 2025.
Si Archbishop Palma sa iyang mensahe atol sa instalasyon, niawhag sa tanan nga dawaton ang bag-ong Arsobispo sa Sugbo isip higayon sa panaghiusa ug pagtubo sa komunidad. / DPC