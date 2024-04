Archdiocese di mosibog pagbawi sa panels

Dili mosibog ang Archdio­cese of Cebu sa pag-angkon isip tag-iya sa upat ka religious panels sa Nuestra Señora de Patrocinio de Maria Santisima Parish Church sa lungsod sa Boljoon, nga anaa karon sa National Museum of the Philippines.

Si Palma niingon nga iyang giingnan si Andoni Aboitiz nga gusto sa Sugbo nga ipahibalo ang pag-angkon niini sa katungod sa upat ka panels.

Matod ni Palma nga pinaagi sa pag-angkon sa katungod sa pagpanag-iya, kini nga mga panel kinahanglan nga ibalik ngadto sa Boljoon.

Si Palma niingon nga ang maong mga panel iya sa Boljoon ug sa mga propriyedad sa simbahan, ilang gipaabot nga kini mahibalik dayon.

Si Palma niingon nga ilang res­ponsibilidad sa katawhan ang pagkuha sa tanang kabtangan nga iya sa simbahan.

“We will do every step and every move and use our rights to recover.” matod ni Palma.

Sa usa ka pakighinabi niadtong Sabado, si Padre Brian Brigoli, tsirman sa Cebu Archdiocesan of the Cultural Heri­tage of the Church, niingon human sa tigom tali sa National Museum ug Archdiocese niadtong Abril 16, 2024, ang nahauna nipadayag nga walay mga saad nga gitanyag ngadto sa naulahi, gawas sa pagkonserba sa mga panel.

Siya niingon nga ang upat ka mga panel dili lang art piece, apan mga butang nga relihiyuso nga adunay kaugalingon nga konteksto ug kahulogan nga kon wala, mawala ang ilang kahulogan. / AML