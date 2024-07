Archdiocese mopahigayon og kalihukan batok divorce bill

Ang kaparian ug layko sa Sugbo mibarog nga hugot batok sa nag-ung-ong nga “Absolute Divorce Bill” sa kongreso tungod kay kini nagdaut sa panaghiusa sa pamilya, nagpaminus sa kasagrado sa kaminyuon, ug nagdaut sa mga bata, matod ni Archbishop Jose Palma sa usa ka forum nga “Yes I Do, Yes to Marriage, Yes to the Family, No to Divorce Prayer Rally” sa Sabado, Hulyo 20, 2024.

Giimbitar ni Palma ang tanang mga matuohon nga moduyog kanila sa umaabot nga prayer rally sunod Sabado, Hulyo 27, 2024, uban ang asembliya sa Fuente Osmeña Circle sa alas 3 sa hapon, nga magmartsa paingon sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu ug usa ka concelebrated mass sa alas 5 sa hapon.

Si Palma, sa kapin sa 40 ka tuig niyang kasinatian isip pari, nakasaksi sa testimoniya sa magtiayon nga ang kaminyuon di sayon, hinunoa pasalig kini sa duha ka mga indibidwal nga magtinabangay sa panaghiusa ug naghupot sa ilang mga saad sa usag usa.

Dugang pa niya nga ang simbahan adunay lainlaing mga programa nga nagpasiugda sa himsog nga relasyon sa kaminyuon ug kon gigamit kini makatabang sa mga magtiayon aron masulbad ang toxicity sa mga kaminyuon.

Sa mga kaso sa irreparable ug broken marriages, legal separation ug declaration of nullity of marriages nakatubag na niini nga mga sitwasyon, dugang ni Palma.

“Divorce is not the solution. Do not be deceived by the notion that it will only affect those who seek it,” matod ni Palma

“Be aware that divorce will redefine marriage by eliminating its permanent character. It is not true that divorce will not harm anyone as studies show that children suffer most in a divorce,” siya nidugang.

Giaprubahan sa House of Representatives sa ikatulo ug katapusang pagbasa ang balaudnon nga magtinguha sa pag-legalize sa absolute divorce niadtong Mayo ning tuiga.

Ang House Bill 9349, o ang Absolute Divorce Act, nakakuha og 126 ka “yes” votes, 109 “no” votes, ug 20 ka abstentions. / EHP