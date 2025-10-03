Archdiocese of Cebu nangayo og pasaylo sa Cebu Media

Nangayo og pasaylo ang Archdiocese sa Sugbo ngadto sa mga sakop sa media tungod sa gikatahong nga dili maayong pagtratar gikan sa usa ka boluntaryo nga grupo sa seguridad sa Simbahan atol sa pag-abot ug installation ni Cebu Archbishop Alberto “Abet” Uy niadtong Septiyembre 28.
Sa usa ka pahayag nga gipagawas niadtong Biyernes, Oktubre 3, 2025, ang Archdiocese sa Cebu nipadayag og, “deep regrets for any untoward but unintended experiences that some of our media colleagues have been subjected to because of tensions brought about by our security and crowd control measures.”
Nangayo usab og pasaylo ang Cebu Archdiocese tungod sa pagkapakyas nila sa pagpadangat sa mensahe sa kalinaw ug gugma atol sa maong kalihukan.
Reklamo sa CFBJ
Ang Cebu Federation of Beat Journalists (CFBJ), sa ilang pamahayag niadtong Martes, Septiyembre 30, nagkanayon nga ang mga tigbalita “tuyo nga gidasmagan, gihapak sa mga instrumento, ug gi-harass” sa mga miyembro sa Kabalikat 940 Metro Cebu Chapter samtang nag-cover sa maong event.
Matod sa CFBJ, ang maong okasyon, nga usa ka sagrado ug makasaysayanong panghitabo alang sa Cebu, nabulingan sa makauulaw nga pagtratar sa mga trabahante sa media. / Bryce Ken Abellon, USJ-R Intern